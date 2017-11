Audiência discutirá situação de venezuelanos em situação de vulnerabilidade em Roraima

A frequente imigração de venezuelanos a Roraima, devido ao caos no sistema político e econômico daquele país, motivou a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Minorias e Legislação Participativa, da Assembleia Legislativa de Roraima, a promover nesta quinta-feira, 9, a partir das 15h, no plenário Deputado Valério Magalhães, a audiência pública ‘Situação dos venezuelanos em alta vulnerabilidade no estado de Roraima’.

Essa é a segunda audiência pública sobre a temática realizada pelo Poder Legislativo. A primeira aconteceu em setembro do ano passado. Segundo o presidente da Comissão, deputado Evangelista Siqueira (PT), em um ano muitas situações mudaram o contexto dessa população crescente em Roraima. “O fluxo imigratório aumentou, os irmãos venezuelanos estão vindo com muita frequência para Roraima, a situação na Venezuela não melhorou e precisamos discutir o que é da competência do Governo Federal e do Governo Estadual, Municipal e também da Assembleia Legislativa”, comentou.

Conforme Evangelista, é nítida a ausência do Governo Federal no debate sobre essa questão principalmente porque o Estado faz parte de uma região fronteiriça. “Vamos discutir esse problema, discutir como está a situação, o que tem sido feito e o que ainda deve ser feito para amenizar esse problema”, complementou.

Foram convidados a participar da audiência, representantes do Governo do Estado, Prefeitura de Boa Vista, do Governo Federal, entidades e ONGs (Organizações Não Governamentais), além do alto comissariado da ONU (Organização das Nações Unidas) para os refugiados.

A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Minorias e Legislação Participativa é composta pelos seguintes parlamentares: Evangelista Siqueira – presidente; Izaias Maia (sem partido) – vice-presidente; Dhiego Coelho (PSL), Soldado Sampaio (PCdoB) e Angela Águida Portella (PSC) como membros.

Yasmin Guedes