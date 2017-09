Audiência debate educação e saúde para as pessoas com deficiência

A Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso da Assembleia Legislativa de Roraima (ALE-RR) e o Conselho Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência, realizam uma audiência pública, nesta quarta-feira, 13, às 15h, para discutir a eficiência das políticas públicas voltadas à categoria.

Com o tema “Todos juntos: educação e saúde em respeito pelas pessoas com deficiências”, a audiência vai contar com a presença de diversas autoridades da área, representantes do Conselho Estadual, membros da Comissão da Assembleia e dos deputados estaduais.

O presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso, o deputado estadual Valdenir Ferreira (PV), disse que é uma oportunidade para ouvir as demandas da classe.

“A população com deficiência do Estado, que soma mais de 20 mil pessoas, precisa ser atendida. Durante a audiência iremos ouvir as demandas da classe, discutir as políticas públicas e também as ações promovidas pelo Governo do Estado à categoria. Convido toda a sociedade para participar do debate, que é muito importante para garantir os direitos das pessoas com deficiência”, frisou Valdenir.

Para Jean Martins, 41 anos, cadeirante há mais de 25 anos, a pessoa com deficiência luta para se inserir no contexto da sociedade e, segundo ele, essa processo acontece há anos. “É uma luta difícil que vem se prolongando por gerações. Precisamos resolver os entraves e buscar uma educação e uma saúde igualitária para toda a sociedade. Acredito que somos muito penalizados em alguns sentidos e essa audiência vem para que as autoridades, secretários, governantes e deputados possam ouvir as nossas necessidades e, a partir daí, buscarmos juntos políticas que beneficiem a todos”, concluiu.

Ao final da audiência, será elaborado um documento que será encaminhado para os órgãos responsáveis com o objetivo de atender as demandas da categoria.

Berto Batalha