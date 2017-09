Atletas recebem passagens aéreas para a disputa dos Jogos da Juventude

A governadora Suely Campos recebeu nesta quinta-feira, 14, em seu gabinete no Palácio Senador Hélio Campos, estudantes-atletas que representarão Roraima nas modalidade coletivas em disputa nos Jogos da Juventude em Curitiba – PR. Na ocasião, Suely realizou a entrega de 87 passagens aéreas para os atletas e integrantes da comissão técnica que acompanhará os jovens roraimenses na maior competição do desporto escolar do país.

Atletas e técnicos embarcam nessa sexta-feira, dia 15. Eles vão de ônibus até Manaus e de lá, embarcam em vôo para a capital do Paraná, onde vão competir na categoria Mirim, de 12 a 14 anos, nas modalidades de futsal, voleibol, handebol e basquete.

De acordo com a governadora Suely Campos essa é uma oportunidade de incentivar a prática esportiva entre os jovens atletas.

“É com alegria e felicidade que apoiamos o esporte, pois sabemos o potencial dos nossos atletas, que treinaram muito e se esforçaram bastante. Durante minha trajetória publica sempre entendi que o desenvolvimento dos jovens, para ser completo, passa pela participação no esporte”.

Na oportunidade Suely aproveitou para desejar boa sorte e boa viagem, reiterando que o Governo do Estado de Roraima apoiará cada vez mais os estudantes-atletas roraimenses.

O Secretário de Estado e Educação e Desporto, José Gomes, parabenizou a governadora Suely Campos pelo incentivo aos atletas, que com muito brilhantismo foram campões. “Sabemos da importância do esporte e com esse incentivo do governo, teremos cada vez mais atletas no nosso Estado brilhando no Brasil e no mundo”, finalizou o secretário.

Ana Rebeca Teixeira, 13 anos é uma das atletas que representará Roraima nos Jogos da Juventude, em Curitiba. “As expectativas estão a mil, pois nos preparamos muito esforço. Temos um bom preparo físico e psicológico para enfrentarmos as competições com toda a força”, disse a atleta do 8º Ano, da escola São José do time de Voleibol.

A mãe de Rebeca, Lilian Teixeira, acompanhou a entrega das passagens e disse que a ação do Governo é um incentivo aos atletas. “Estou maravilhada com essa oportunidade. Chegamos esse ano aqui em Roraima e já fomos presenteadas com essa vitória. É uma ação muito bonita do Governo do Estado em incentivar os atletas. Estou muito orgulhosa e feliz”, finalizou.

Edjane Coutinho