Atletas profissionais utilizam espaços públicos de Boa Vista para treinamentos

Muito mais do que simples diversão, os espaços públicos de Boa Vista têm atraído cada vez mais adeptos à prática esportiva. A revitalização e implantação de praças em locais onde ainda não existiam e os investimentos no complexo esportivo da Vila Olímpica Roberto Marinho, fizeram com que muitos atletas buscassem esses locais para treinamentos e competições. Os ares modernos, a segurança e os espaços amplos são alguns dos atrativos levados em conta para times de Futevôlei, Futebol Americano, Voleibol, Rugby, Tênis, natação, artes marciais, entre outros.

Os atletas do Makuxi Rugby Clube, por exemplo, são alguns dos profissionais que utilizam as praças da capital para treinos diariamente, visando competições locais e regionais. O presidente do clube, Rodrigo de Oliveira, conta que o time já treinou em pelo menos três praças diferentes. “Dependendo do tipo de treinamento que será aplicado é feita a escolha do local”.

“Alguns treinos são feitos na Praça Cabos e Soldados, por conta do campo com gramado. Já aconteceu de treinarmos também na Praça do Mirandinha. Quando o treino é de preparação física, utilizamos a Praça da Amoca, por conta da quadra de areia. Tanto o time feminino quanto o masculino. Estamos nos preparando para as competições da região Norte, que começam em maio. Tem uma jogadora, Criss Matos, que aprendeu a jogar rugby nas praças de Boa Vista e hoje é destaque da seleção brasileira”, contou Rodrigo.

Para capitão do time Makuxi Rugby, Sttallony Maia, o espaço amplo da praça garante uma boa preparação com o time. “Quando vamos para uma competição dentro de campo, já estamos familiarizados com o espaço e isso é um ponto positivo, porque já temos essa noção por treinar numa praça”, disse.

Outra atleta que utiliza as praças para treino é a jogadora de vôlei Alinne Braide. Ela descobriu o amor pelo esporte aos 9 anos, e hoje com 25, já disputou diversas competições fora do estado. Ela conta que por não ter um local fixo para treinar procurou junto aos amigos as praças de Boa Vista.

“De início treinamos na Praça do Mecejana e por conta dos jogos de verão que serão realizados na Praça do Ayrton Senna, passamos a treinar lá também porque além de ser um local organizado, conseguimos praticar nossas atividades da forma que queremos”, explicou a atleta.

Ela assegura que treinar em uma praça visando as competições não a deixa em desvantagem. “Me sentiria em desvantagem se eu não treinasse em nenhum lugar, mas ainda bem que temos muitas praças onde podemos escolher qual a melhor para treinarmos”, garantiu.

Só no ano passado, a Prefeitura de Boa Vista investiu em melhorias de infraestrutura em diversas praças da cidade, algumas ganharam equipamentos de ginástica, espaço para academia aberta, novas quadras esportivas. Além disso, as novas praças também passaram a contar com novidades, como: posto da Guarda Civil Municipal, acessibilidade, wi-fi, banheiros, lixeiras e iluminação moderna e econômica, com lâmpadas de LED e Vapor metálico, entre outras.

“Quando pensamos na revitalização das praças existentes ou na implantação de novas praças, a ideia era que fosse um local para toda família. Com playground para as crianças, com lanchonetes, com quadras esportivas para a diversão dos jovens e adultos, um local que realmente pudesse oferecer uma variedade de opções num só lugar e todo mundo pudesse aproveitar. Então saber que as nossas praças são utilizadas para a preparação de atletas profissionais é uma grande alegria. Isso nos motiva a continuar esse trabalho nos espaços públicos e nos mostra que estamos no caminho certo”, disse a prefeita de Boa Vista, Teresa Surita.

Shirléia Rios