Atletas do Abrindo Caminhos concluem oficina de Ginástica Rítmica

As duas alunas da Ginástica Rítmica do programa Abrindo Caminhos, da Assembleia Legislativa de Roraima, Camilly Vitória dos Santos de 11 anos, e Helena Baraúna, de 9, concluíram neste domingo (21), a primeira Clínica para Ginastas, promovido pela Federação Roraimense de Ginástica, ministrada pela ex-atleta da Seleção Brasileira, Bianca Maia. Todas receberam certificados.

Durante quatro dias, as mais de 50 participantes tiveram a oportunidade de aprender técnicas com instrumentos utilizados pelas ginastas como a massa, bastão, fita, arco, bem como postura e expressividade. As atividades foram divididas em níveis iniciante e avançado e aconteceram na quadra do Ginásio Senador Hélio Campos, no bairro Canarinho.

Helena Baraúna é estudante do Abrindo Caminhos há um ano. Desde que começou a frequentar o programa, viu seu futuro na modalidade, como ela mesma diz. Entre as técnicas que mais chamou a atenção da menina foram os movimentos com a fita. “Eu achei muito bonito”, declarou. Sobre o esporte, falou do sonho em aprender a modalidade. “Eu sempre quis fazer ginástica rítmica e apareceu na televisão sobre o Abrindo Caminhos e o papai foi lá ver como era e fez minha inscrição”, detalhou.

A cada passo, o pai de Helena, o Silvio Baraúna, a seguia com o celular. O intuito? Registrar cada movimento, cada conquista e superação da filha. Ele ia e voltava para arquibancada, sentava próximo de onde ela treinava e não escondeu o orgulho de ver a garota aprender mais naquilo que gosta de fazer. “A gente sempre vê a alegria estampada no rosto dela quando está fazendo os treinos, as competições e isso nos motiva a sempre tenta cumprir a tabela de treinos e participando também”, contou ele.

Outra atleta do Abrindo Caminhos que participou do curso foi a Camilly Vitória, vencedora de um concurso virtual que garantiu a ela a uma vaga na Clínica para Ginastas. “Aprendi vários movimentos e eu passei a melhorar com a massa, com o arco com eles que eu nunca tinha treinado”, explicou.

Camilly, com conhecimento adquirido, garantiu que ao retornar aos treinos em fevereiro, repassará as técnicas para as outras meninas. “Achei muito legal, gostei bastante dessa experiência porque vou melhorando meus movimentos e o que eu já sabia eu aproveitei para melhorar”, disse a estudante.

O município de Alto Alegre, localizado a 73 quilômetros de Boa Vista, esteve representado nessa capacitação com a instrutora de Ginástica Rítmica do Abrindo Caminhos daquela cidade, Ludymila França, que viu nesse momento a chance de adquirir mais conhecimentos e repassa-los durante as aulas.

“Estou aqui para aprender mais para eu poder ensinar pra elas, as nossas atletas do programa”, destacou a instrutora. Atualmente, no Núcleo da Assembleia Legislativa de Alto Alegre, cerca de 150 meninas compõe a Ginástica Rítmica. Conforme Ludymilla, as participantes se dedicam ao esporte a cada treino.

Para a ex-atleta da seleção brasileira, Bianca Maia, o curso superou as expectativas e confessou que a aceitação foi bastante interessante pelas ginastas. “Apesar do pouco tempo da ginástica aqui no estado de Roraima, as meninas vieram bem dispostas, confiantes e querendo superar todos os desafios e durante todos os quatro dias focamos na parte corporal, um pouco além da flexibilidade, da expressividade, bastante manejo de aparelho”, complementou.

Além disso, Bianca transmitiu as participantes um pouco da experiência de vida e profissional como atleta e agora técnica na Bahia. “Digo para elas acreditarem nos sonhos, superar os limites. Com certeza, alguma ginasta daqui pode sim entrar na seleção brasileira”, destacou Bianca Maia.

Ao lado de cada aluna, a professora Iraima Carvalho, atenta as explicações de Bianca, colaborou na desenvoltura das estudantes. “As duas estarão contribuindo bastante para o melhor desenvolvimento do projeto”, pontuou. Segundo ela, foi um momento importante para que as meninas tivessem acesso a aparelhos, itens a serem usados este ano no Programa.

Contente com o resultado, a presidente da Federação Roraimense de Ginástica, Caroline Maduro, a instituição tem a meta de capacitar alunos e professores, de diferentes clubes e programas sociais, a praticarem a modalidade dentro do Estado. Com a vinda de Bianca Maia, houve agregação de informações aos profissionais e atletas em Roraima. “A Bianca é uma ginasta de renome, atualmente é técnica da Bahia, mas ela é do Amazonas, que saiu de um projeto de iniciação. Realmente é uma pessoa maravilhosa, trouxe muito conhecimento para meninas”, colaborou.

Yasmin Guedes