Atletas de Roraima recebem passagens aéreas para Jogos Escolares da Juventude

Os alunos atletas que venceram os Jogos Escolares de Roraima neste ano foram contemplados com passagens aéreas que vão garantir a presença de Roraima nos Jogos Escolares da Juventude, em Curitiba, Paraná. Foram 176 passagens aéreas para estudantes e técnicos, entregues no fim da manhã desta terça-feira, 5, pela governadora Suely Campos.

“É uma oportunidade de incentivar a prática esportiva entre crianças e adolescentes que terão a oportunidade de representar nosso Estado e são motivo de muito orgulho para todos nós. É algo que me deixa bastante feliz e gratificada por fazer esse investimento, um incentivo aos nossos atletas que treinam bastante”, disse a governadora.

De acordo com o secretário estadual de Educação e Desporto, Jules Rimet Soares, a governadora demonstrou a valorização do desporto escolar. “Parabenizo a todos os atletas que garantiram a participação na etapa nacional e que irão representar nosso Estado com muita garra, força e desejo de vitória”, comemorou.

“Um momento muito importante para Roraima e para os atletas. A governadora Suely Campos está proporcionando a essa garotada a participação numa competição nacional muito importante para o esporte”, ressaltou Olano Matos, diretor do IDRR (Instituto de Desporto de Roraima).

Jogos da Juventude

A competição será de 12 a 21 de setembro para a categoria Mirim, com estudantes de 12 a 14 anos. No individual, eles vão disputar as modalidades de judô, natação, atletismo, ginástica rítmica, vôlei de praia, xadrez e tênis de mesa. No coletivo, futsal, vôlei, basquete e handebol.

Abraão da Silva, 14 anos, aluno da Escola Estadual São Vicente de Paula, terminou os Jogos Escolares com uma medalha de ouro, duas de prata e três de bronze na natação. “Há um ano e meio venho treinando forte. Ano passado não tive uma boa participação, mas me dediquei bastante e agora só tenho a agradecer a oportunidade de poder representar Roraima nos Jogos da Juventude”, agradeceu.

“A ficha ainda não caiu, foi uma luta muito grande, uma conquista muito esperada, a gente vem se preparando há muito tempo e a expectativa de trazer medalha para o nosso Estado é enorme.”, disse a estudante Ana Rebeca Teixeira, 13 anos, do 8º ano, integrante do time de vôlei da escola São José.

A técnica da equipe, Christian Menandro, que já foi campeã brasileira de vôlei pela seleção de Roraima, acompanhou a entrega das passagens. “Intensificamos nossa preparação em Junho, participando de amistosos para que chegássemos preparadas para disputar o título, e conseguimos alcançar nosso objetivo”, finalizou.

Edjane Coutinho