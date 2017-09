Atletas de Roraima iniciam competição neste domingo nos Jogos da Juventude

A segunda etapa dos Jogos Escolares da Juventude para a categoria Mirim, modalidade coletiva, começou neste domingo, 17. As equipes de Roraima, que competirão nas modalidades de futsal, handebol, basquete e voleibol já estão em Curitiba, capital do Paraná. Na sexta-feira, 15, a competição se encerrou para a categoria Mirim, modalidade individual, e os atletas de tênis de mesa, atletismo, judô, natação, ginástica rítmica e xadrez já retornaram para o Estado.

O time feminino de futsal veio da escola estadual Lauro Melchior, da comunidade Indígena Ticoça, do município de Uiramutã. “Estou me sentido como se estivesse em casa. Estou tranquila”, disse a capitã da equipe, Anna Simão, 14 anos. “Elas tiveram preparação. Estão ansiosas, mas, ao mesmo tempo, tranquilas”, disse o técnico Eraldo Mendes. O primeiro jogo delas será às 15h15 contra a equipe de Paraíba.

Às 17h45, o time feminino de handebol tem o primeiro jogo contra o Amazonas. Parte da equipe é veterana, já participou da competição nacional. “Na primeira vez que jogamos fora do Estado, nosso psicológico estava abalado, estávamos muito nervosas, não sabíamos como era e tivemos uma pressão grande. Agora, como é nossa segunda vez, estamos mais calmas. Já temos experiência e sabemos como funciona”, disse a atleta Luyanne Bezerra, 14 anos, da escola do Sesc (Serviço Social do Comércio). No Estado, as meninas são tricampeãs.

O técnico Ítalo Gomes comentou sobre a preparação da equipe e disse que a expectativa é de conseguir um bom resultado nesta edição dos jogos.

“As meninas estão bem preparadas tecnicamente, fisicamente e emocionalmente. Das 12 que vão participar, oito já vieram ano passado. Elas estão vindo com tudo para esses jogos”, comentou.

O time masculino se disse ansioso pelo jogo de hoje à tarde, quando terão como adversário a equipe anfitriã, Curitiba. “Mesmo sendo a segunda vez, bate nervosismo e ansiedade, mas isso não vai interferir em quadra, porque queremos levar medalha de ouro para Roraima”, disse o atleta Pedro Henrique Grizzoti, 14 anos, do Colégio Objetivo. As equipes de voleibol e basquete também têm os primeiros jogos nesta tarde.

Ozieli Ferreira