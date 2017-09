Atletas de Roraima iniciam competição em cinco modalidades individuais

Concentração, calma e foco. São essas palavras que os alunos atletas de Roraima estão ouvindo com frequência antes de iniciar as provas. Na manhã desta quarta-feira, 13, eles acordaram cedo para as disputas nas modalidades de ginástica rítmica, xadrez, judô, natação, atletismo e tênis de mesa.

Do xadrez, Ana Vitória Monteiro e Rafael Campos foram para a AABB (Associação Atlética Banco do Brasil). Os dois atletas são do Interior de Roraima e participam dos jogos pela primeira vez. “Na primeira rodada eles jogaram com atletas que já participaram até de competições internacionais. Eles têm um nível bem elevado”, comentou o técnico Thaygo Lima.

Rafael Campos da escola Cícero Vieira Neto, de Pacaraima, dividiu o tabuleiro com o atleta Luiz Herinque Lopes, 14 anos, de Sergipe, e já tem bastante experiência. “Ele é enxadrista desde 2015. Três vezes por semana ele treina todos fundamentos”, disse o técnico José Fontes.

Ana Vitória Monteiro, da escola José Aureliano da Costa, do Cantá, competiu com uma atleta de São Paulo. “A Ana treina somente há seis meses. Tanto ela como o Rafael têm são principiantes, tem pontuação zerada, mas eles irão dar o máximo possível nas disputas”, frisou Thaygo Lima.

Os dois jovens ainda têm cinco rodadas para disputar. “Nesse momento do jogo de xadrez nós trabalhamos para diminuir a pressão deles e deixá-los calmos, com equilíbrio emocional para eles fazerem o que já sabem”, finalizou o técnico.

Ozieli Ferreira