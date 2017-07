Atividades físicas ajudam grupos de idosos a manterem uma vida saudável

O corpo funciona como uma engrenagem já diz alguns pesquisadores e estudiosos no assunto. E quando se chega à terceira idade, ele já não obedece aos comandos como anteriormente. É por isso que a prática regular de atividades físicas é uma importante aliada na prevenção de muitas doenças.

A Prefeitura de Boa Vista disponibiliza hoje, tanto nas unidades básicas de saúde quanto nos programas sociais, diversas atividades voltadas para a prevenção, reabilitação e promoção da saúde dos idosos. O grupo de reabilitação dos idosos do bairro dos Estados, por exemplo, foi formado há mais de um ano e conta com 25 idosos.

Eles se reúnem sempre as terças e quintas-feiras, das 8h às 9h, para a prática de atividades físicas com o apoio de uma fisioterapeuta e recebem orientações sobre os cuidados com a saúde das equipes de profissionais da unidade.

“Percebemos a necessidade de formar esse grupo há algum tempo, pois a maioria que chegava até a unidade se queixava de dores e quando começaram a praticar os exercícios, percebemos as mudanças e a melhora, até mesmo no estilo de vida. A prática regular de atividades físicas, uma boa alimentação, um ambiente agradável e acolhedor previnem muitas patologias”, destaca a fisioterapeuta, Danielly Buchner.

As atividades contam com alongamento, exercícios ativos com a finalidade de proporcionar força, equilíbrio aos idosos. Dona Corina Araújo Alves, 76, tem 1 filho, 5 netos e 2 bisnetos. Ela sofre de artrose e artrite e quando começou as atividades se sentiu bem melhor. “Tem mais de um ano que participo, o médico daqui me indicou para fazer as atividades físicas, eu gosto muito, aqui é sempre um desafio, as atividades são ótimas, tenho muitos amigos” destaca.

Jamile Carvalho