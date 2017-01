Atividades do CCTI retornam nesta segunda-feira

O Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação (CCTI), da Prefeitura de Boa Vista, retorna com as atividades nesta segunda-feira, 16, e alguns cursos entram na etapa final. Em 2016 foram ofertados 58 cursos nas mais variadas linhas de atuação.

Com duração de seis meses, os projetos “Desbravadores Digitais” e “Desenvolvimento de Sistemas” entram na reta final dos estudos e apresentação de projetos. O primeiro, por exemplo, atende alunos de 11 a 15 anos de escolas públicas e privadas que estão concluindo levantamento e identificando praças, parques, estabelecimentos comerciais, pontos turísticos, de cultura e instituições públicas.

As informações estão sendo utilizadas para o diagnóstico de cada bairro e, a princípio, devem ser aproveitadas pelos gestores públicos como base para a elaboração de políticas públicas de acordo com as estatísticas e dados coletados. Essa é a última fase do curso, quando serão finalizados os estudos para entrega do projeto na área de Segurança Pública.

Para a instrutora do projeto Desbravadores Digitais, Karen Fredo, é visível o desenvolvimento dos adolescentes desde quando o curso iniciou. Eles aprenderam muito em relação ao uso das ferramentas tecnológicas, as pesquisas, o comportamento na hora das apresentações. “Vamos voltar com todo gás para que eles possam entregar um ótimo projeto. É gratificante acompanhar o crescimento deles e do nosso trabalho”, ressaltou.

Já o curso de Desenvolvimento de Sistemas, que faz parte do Projeto Trilha de Conhecimento, trata do processo de desenvolvimento de competências de um determinado perfil profissional demandado pelo mercado de trabalho. O Projeto Trilha de Conhecimento é caracterizado por uma série de cursos, que contemplam atividades teóricas e práticas.

Com o fim do recesso, 36 alunos participarão de oficina com duração de dez dias para receber as demandas profissionais e, a partir daí, terão um mês para entregar os trabalhos. Na conclusão do curso, o aluno vai receber certificado de qualificação profissional. Quando encerrar a etapa das oficinas do curso de Desenvolvimento de Sistemas, os alunos vão iniciar um projeto que será baseado no estudo de um problema real

Segundo o instrutor de Desenvolvimento de Sistemas, Fábio Resplandes, a cada etapa os alunos são avaliados e cobrados para que façam o melhor trabalho possível. “Temos alunos jovens que ainda nem terminaram o ensino médio e participam com alunos mais experientes de graduação, por isso que nosso trabalho de orientação é bem complexo, devido aos variados níveis dos alunos, mas estamos fazendo o máximo para que todos possam se destacar dentro do projeto“, concluiu.