Aterro Sanitário volta a funcionar normalmente após cumprir orientações judiciais

Aterro sanitário funcionando e sem a presença de crianças, adolescentes e catadores. Foi essa a situação encontrada pelo juiz federal do trabalho, Raimundo Paulino Cavalcante Filho, durante uma inspeção na manhã deste sábado, 14. O juiz visitou as dependências do aterro para verificar se a empresa Sanepav, que administra o lugar, está cumprindo as medidas impostas na liminar que suspendeu a interdição do aterro sanitário de Boa Vista.

O aterro sanitário foi interditado na quarta-feira, 11, por fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego, devido à presença de crianças, adolescentes e catadores atuando de forma irregular. O local ficou fechado por um dia. Na quinta-feira, 12, o juiz federal liberou o funcionamento. Nesta decisão, a justiça deu 15 dias para que a empresa tomasse medidas para proibir o acesso e permanência de crianças, adolescentes e catadores na área.

“A decisão está sendo cumprida. Observamos que já não há mais catadores no ambiente, principalmente, não há mais crianças e adolescentes. Isso é o mais importante. A Prefeitura de Boa Vista, por meio da Guarda Municipal, também está presente, fiscalizando o local”, avaliou o juiz.

Nesta sexta-feira, 13, servidores da Secretaria Municipal de Gestão Social, em uma ação conjunta com a Guarda Civil Municipal, retiraram pacificamente as pessoas que ainda permaneciam no aterro, não havia nenhuma criança ou adolescente. Cerca de 20 pessoas deixaram o lugar e foram cadastradas em programas sociais, inclusive, Minha Casa Minha Vida. Os barracos construídos pelos catadores foram demolidos.

De acordo com o gerente de contratos da Sanepav, Silvio Biondi, já está sendo providenciada a contratação de uma empresa de vigilância que irá reforçar a segurança do local e coibir o acesso de pessoas não autorizadas, além de outras medidas. “Nós já estamos contratando a empresa de vigilância, enquanto isso, a Guarda Municipal vai dá esse apoio. Também vamos colocar placas de alerta no entorno do aterro, informando que é proibida a entrada, e reformar as grades de proteção, que foram deterioradas pelos próprios catadores para entrar no local. O mais importante, que é a retirada pacífica das pessoas não autorizadas, já foi feita”, informou.

Segundo o gerente, outras medidas sociais também devem ser adotadas para evitar o retorno dos catadores ao aterro, como a contratação dos adultos para trabalhar na limpeza urbana da cidade e dos adolescentes como menor aprendiz, conforme a capacidade de vagas da empresa.

Coleta de lixo

A coleta de lixo domiciliar, que havia sido suspensa na quarta-feira, 11, por conta da interdição do aterro, voltou a ser realizada na sexta-feira, 13, às 8h da manhã. A previsão é que o serviço seja totalmente normalizado nas primeiras horas deste domingo, sem prejuízo para a população.

