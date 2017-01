Atenção Especial e Melhor Idade ampliam atendimentos em 2016

Um dos importantes avanços concretizados pela Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social) em 2016 foi o aumento na quantidade de usuários atendidos pelas unidades da Rede Cidadania Melhor Idade e Atenção Especial.O Centro de Referência da Pessoa com Deficiência começou 2015 com 658 e concluiu 2016 com 1.051 usuários com deficiências múltiplas, intelectuais e motoras. Já o Centro de Referência do Idoso passou de 320 pessoas atendidas em 2015 para 616 em 2016.

“Este foi um ano em que buscamos ampliar o acesso aos serviços oferecidos a quem mais precisa, como as pessoas com deficiência e os idosos, pois com o apoio do Governo do Estado podem receber atendimentos de saúde, pedagógicos e culturais, que contribuem de forma integral para uma vida mais ativa, saudável e feliz. Além disso, é um trabalho de prevenção a doenças e promoção da saúde, o que contribui para reduzir a demanda na rede pública de saúde”, enfatiza a secretária do Trabalho e Bem-Estar Social, Emília Campos.

Para 2017, a secretária adianta: “Não mediremos esforços para garantirmos os investimentos nas duas unidades, com a manutenção e ampliação das atividades e projetos desses dois Centros, que são referência no suporte e apoio incondicional a mais de 1.600 usuários e familiares”.

O consolidado deste ano na Rede Cidadania Atenção Especial é resultado de um trabalho que teve início em 2015. “Em 2015, fizemos a reestruturação para que pudéssemos acabar com a fila de esperar e oferecer atendimento a todas as pessoas que nos procuraram. Já no ano passado, com redefinição de dias e horários de atendimentos, foi possível ampliar o número de vagas”, enfatiza a diretora da Rede Cidadania Atenção Especial, Patrícia Lima.

Atenção especial

Os usuários recebem atendimentos nas áreas de saúde, cultural e pedagógica, por meio das seguintes unidades: Centro de Atendimento Especializado de Boa Vista, Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual, Centro Estadual de Estimulação Precoce e Unidade de Capacitação e Produção.

Um dos projetos mais relevantes do ano foi o início das atividades da Oficina de Panificação, iniciativa que, em parceria com o Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), ofereceu capacitação profissional a 23 usuários para produção de pães, bolos e doces, e teve duração de três meses. No encerramento do curso e entrega de certificados, convidados e familiares puderam provar as delícias produzidas na Oficina.

Melhor Idade

Para aqueles que já passaram dos 60, a Rede Cidadania Melhor Idade realiza trabalho que contribui para o envelhecimento ativo, saudável e a longevidade, com atividades pedagógicas, culturais e esportivas. Um dos relevantes projetos de 2016 foi o início do curso de alfabetização, realizado em parceria com a Seed (Secretaria Estadual de Educação e Desporto).

Desde o mês de julho, 45 idosos estão sendo alfabetizados, divididos em três turmas, com carga horária de 320 horas de aulas. No primeiro trimestre de 2017 será realizada a formatura desses alunos, com entrega de diploma reconhecido pelo MEC (Ministério da Educação). “Esta foi uma oportunidade para esses idosos ganharem independência e um novo olhar para a vida, comprovando que nunca é tarde para buscarem seus sonhos”, complementa Emília Campos.

Simone Cesário