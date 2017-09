Até final de julho, Procon Assembleia promove ação de renegociação de dívidas

Uma dívida que se arrasta há quatro anos atrapalhou os planos de financiamento da casa própria da servidora pública Fauzia Paiola. Para tentar contornar a situação, ela procurou o Procon Assembleia, órgão de defesa do consumidor da Assembleia Legislativa de Roraima, para pedir ajuda e orientação sobre como proceder em caso de cobrança duplicada de empréstimo feito em uma financeira.

Segundo ela, recentemente descobriu que o nome estava inscrito em órgãos de proteção ao crédito, mesmo após aceitar a proposta de refinanciamento de um empréstimo antigo. “O banco lançou uma proposta e eu aceitei, estava pagando e tudo. Só que na proposta não aconteceria mais a [cobrança] dívida em contracheque. Mas eu estava pagando a parte no boleto e ainda continuou acontecendo os descontos em contracheque”, explicou a servidora, contrariada com a postura da financeira.

Por isso, Fauzia optou por não pagar mais o boleto e não conseguia contato com a empresa, e resolveu procurar o Procon Assembleia para tentar uma solução para o problema. “Foi quando marcaram uma audiência, mas não conseguimos entrar em acordo, já que eu paguei oito parcelas de R$570, era para ter tido um abatimento total e não aconteceu esse abatimento, era como se eu estivesse pagando dobrado, entendeu? Pra onde foi esse dinheiro?”, questionou. Agora a servidora entrará na Justiça para ter o direito garantido.

Assim como ela, o Procon Assembleia espera receber até o final de julho, consumidores que estejam em débito com empresas ou bancos para renegociação de dívidas, por meio da iniciativa ‘Ação de Renegociação de Dívidas’, que acontece na sede do órgão ligado ao Poder Legislativo, localizado na rua Agnelo Bittencourt, nº 216, no Centro de Boa Vista.

Conforme explicou o diretor do Procon Assembleia, Lindomar Coutinho, essa ação terá o mesmo formato da ocorrida em 2015, quando mais de 100 consumidores procuraram o órgão para renegociar dívidas e, assim, ter o nome retirado do SPC/Serasa. Desse total, mais de 90% tiveram soluções para seus problemas, como a redução de até 70% do valor dos juros. “Estamos iniciando hoje, dia 26, essa ação. Alguns consumidores e fornecedores nos procuraram para renegociação de dívidas e, em virtude dessa procura, estamos aí novamente com essa ação”, enfatizou.

Ele acredita que o atendimento trará benefícios reais para quem procurar limpar o nome, folgar o orçamento e ainda oportunizar mais aquisições futuras, sendo “um gás” para o comércio local. “Mesmo sendo um número baixo de consumidores que farão essa renegociação, mas eles ficarão com orçamento livre das dívidas, através da intermediação da Assembleia Legislativa, isso é importante”, frisou. Para participar da ação, o consumidor pode procurar a fornecedora/loja onde tenha a dívida e tentar uma negociação. Caso não consiga, pode procurar o Procon Assembleia, munido de documentos pessoais e dos boletos ou carnês. Se quiser, pode ir diretamente ao órgão para que o Procon Assembleia realize essa intermediação.

As audiências de conciliação são acompanhadas por técnicos e conciliadores do Procon Assembleia, do reclamante e do reclamado, sendo o dono ou representante legal da empresa. As empresas mais solicitadas para renegociação de dívidas são as de eletrodomésticos. O Procon Assembleia funciona das 7h30 as 13h30, de segunda a sexta-feira. Os interessados podem entrar em contato pelos telefones 4009-4820/4822/4823/4824/4827, para tirar dúvidas.

Yasmin Guedes