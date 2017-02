Ataque de Piranhas: Defesa Civil Municipal reforça alerta em balneários

Nesta quarta-feira, 15, a Defesa Civil Municipal concluiu a instalação de placas em balneários que alertam sobre o perigo dos ataques de piranhas. Mas para que não aconteça nenhum incidente grave, a instituição pede a colaboração de banhistas, vendedores ambulantes e população em geral para que sejam tomados os devidos cuidados.

Foram instaladas duas placas de alerta nos balneários Caçari, Polar, Caranã e Cauamé, orientando banhistas para que se previnam dos ataques. No último fim de semana, foram registrados três casos em uma das praias, o que aumentou a preocupação da Defesa Civil quanto a segurança nesses locais.

“Estamos vivendo um período atípico em nossa região, em que os rios estão enchendo no verão. Isso se torna um ambiente propício para as piranhas se deslocarem com maior intensidade. Por isso, é necessário que a população tenha esse cuidado. Desde o ano passado estamos fazendo este alerta”, afirma Amarildo Gomes, diretor da Defesa Civil Municipal.

Um dos grandes problemas encontrados pelo órgão, de acordo com Gomes, é a resistência de vendedores ambulantes quanto ao trabalho executado de alerta. Muitos chegaram a questionar os agentes, alegando que as placas assustam os banhistas, o que representaria prejuízos em suas vendas.

“Nós sempre deixamos claro a essas pessoas que se esse alerta não for feito, o caminho seria interditar todas as praias, o que seria pior em termos de arrecadação. Então, nós queremos iniciar um trabalho maior de conscientização com esses vendedores, para que compreendam a necessidade de se tomar as devidas precauções”, ressalta o diretor.

Entre os cuidados a serem tomadas, a Defesa Civil recomenda que banhistas evitem passar muito tempo dentro d´água. “O ideal seria mergulhos rápidos. Jogar alimentos na praia ou na água deve ser evitado, pois isso atrai ainda mais as piranhas. E os pais devem ter um cuidado maior com as crianças”.

A Defesa Civil Municipal mantém uma equipe de dois guardas vidas sempre aos fins de semana e nos feriados, nos balneários Caranã e Cauamé, no período entre 13h e 18h. Nas demais (Caçari e Polar), o apoio fica a cargo do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima.

Fábio Cavalcante