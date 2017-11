Associação Anjos de Luz recebe doação de valores no Fórum Criminal

A diretora do Fórum Criminal Ministro Evandro Lins e Silva, juíza Graciete Sotto Mayor, fez a entrega, na manhã de quarta-feira, 8, de R$ 1.942 (hum mil novecentos e quarenta e dois reais), U$ 2,00 (dois dólares americanos) e B$ 3.000 (três mil bolívares venezuelanos) para a Associação Grupo de Mães Anjos de Luz. O ato aconteceu na sala da Diretoria do Fórum, e os valores doados são oriundos de apreensões da Vara de Tráfico de Entorpecentes que perderam relação com os processos.

A entidade auxilia famílias de pessoas com deficiência há 10 anos em Roraima. São mais de 4 mil famílias que utilizam os serviços de apoio oferecidos pelos projetos da associação.

De acordo com a juíza Graciete Sotto Mayor, diretora do fórum, a entidade foi escolhida por sua importância para a sociedade roraimense. Outro motivo, segundo a magistrada, foi o fato de a Associação ser no mesmo bairro do Fórum. “Reconhecemos a importância da entidade e seu trabalho assistencial. Anjos da Luz é devidamente cadastrada junto ao Tribunal de Justiça de Roraima e sempre tem feito as prestações de contas nas demais doações recebidas do TJ”, afirmou a magistrada.

De acordo com a presidente da Associação, Maria das Dores da Silva, esses valores vieram em boa hora. “Vamos priorizar a manutenção do nosso carro, que por sinal foi doado também pelo TJRR; e com o restante vamos iniciar a construção de um refeitório. Quero agradecer ao Tribunal de Justiça que sempre olha para as nossas necessidades e solicitações com muito carinho; ao desembargador Almiro Padilha, desembargadora Tânia Vasconcelos e à senhora, dra. Graciete, que sempre ajudam de várias maneiras nossa entidade e nossos assistidos”, agradeceu emocionada.

Anjos da luz – Atua em várias frentes de trabalho assistencial tais como:

Abrigo – Pessoa com deficiência e sua família que residem no interior de Roraima ficam na sede da entidade, quando precisam fazer exames e consultas na capital;

Transporte – deslocamentos de pacientes para clínicas, hospitais, órgãos públicos mesmo os que residem no interior do estado e não têm condições financeiras;

Alimentação – são oferecidos café da manha, almoço e janta para aqueles que procuram a Associação;

Indígenas – existe um trabalho constante de ajuda a deficientes nas comunidades indígenas de todo Estado de Roraima.

De acordo com Das Dores, como é conhecida a presidente da Associação, a entidade vive das doações de várias pessoas físicas, alguns empresário e órgãos como o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima “Venha nos fazer uma visita, conhecer o nosso trabalho, fazer uma doação ou até mesmo ser um voluntário ou voluntária, levando um pouco mais de luz aos inúmeros anjos por nós atendidos”, concluiu.

A entidade – Associação Grupo de Mães Anjos de Luz, CNPJ 11.405.340/0001-19, Av. João Alves Brasil 115, Caranã – Boa Vista – Roraima, (95)3626-3470 – 99122-4796 – contato@anjosdeluz.org