Assistidos da Defensoria debatem sobre violência de gênero

A taxa de mortalidade de mulheres no estado de Roraima cresce a cada ano, e apesar da existência da proteção judicial, por meio da Lei Maria da Penha, muitas vítimas ainda não sabem como recorrer em casos de violência. Esse e mais alguns pontos foram abordados na palestra que retomou o projeto da Defensoria Pública do Estado (DPE), intitulado “Diálogo na Sala de Espera’.

Na manhã do dia 7, a articuladora social da Rede Mulheres, Patrícia Ludmila Melo, esteve no hall de atendimento da DPE alertando para os assistidos que aguardam por atendimento sobre o tema: violência de gênero.

“Boa Vista é a capital em que mais se mata mulheres, por isso a importância do diálogo e da informação para que a articulação em rede se torne possível. Contudo, é necessário que além de efetiva, seja afetiva, como a Defensoria vem trabalhando”, pontuou Patrícia.

Ainda se ouve muito o discurso de culpar a vítima pela agressão que sofreu, é preciso desconstruir aos poucos esse pensamento machista, que colabora para reproduzir o ciclo de violência na sociedade.

Os fatores que contribuem para muitas mulheres não conseguirem romper o ciclo de violência muitas vezes é devido à dependência financeira, medo pelos filhos, violência psicológica, relações afetivas.

“Como identificar uma agressão ou violência no relacionamento? Começa pela tentativa de controlar a mulher, achando que ela é de sua posse, partindo para as brigas e após a violência nas vias de fato, que pode chegar à morte”, esclareceu Ludmila.

Patrícia Melo ainda ressalta os meios judiciais que resguardam as vítimas. “É preciso orientar as pessoas e as vítimas de que existem mecanismos legais para que saia do ciclo de violência. Um dos meios é denuncia e solicitar uma medida protetiva. Em casos muito extremos, que a vitima precise sair da sua residência e não tenha para onde ir, ela poderá ficar no Abrigo Casa de Maria, juntamente com os filhos”.

De acordo com a assistida que presenciou a palestra, porém, não quis se identificar, a palestra levou conhecimento e maneiras de percepção para ajudar àquela quem estão precisando.

Na próxima terça-feira, 14, a palestra abordará o tema: Rede intersetorial, a partir das 8h, no hall da Sede da Defensoria, localizada na Av. Sebastião Diniz, 1165-Centro.

Projeto

O projeto ‘Diálogos na Sala de Espera’ tem a finalidade de debater sobre temas relevantes e educação em direitos, além de esclarecer dúvidas dos assistidos da Defensoria Pública, enquanto aguardam atendimento. A formação passará a ocorrer todas as terças-feiras, por meio do projeto Sala de Espera, que visa otimizar o tempo debatendo assuntos relevantes e apontando os direitos dos cidadãos por meio da justiça.

Celton Ramos