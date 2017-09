Assistência Social: propostas de Roraima serão apresentadas em Brasília no mês de dezembro

No último dia da 11ª Conferência Estadual de Assistência Social, evento promovido pelo Ceas (Conselho Estadual de Assistência Social) em parceria com a Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), foram promovidas discussões em grupos de trabalho, atividades das quais saíram as propostas que serão levadas para a Conferência Nacional de Assistência Social, realizada de 5 a 8 de dezembro, em Brasília.

A manhã desta quarta-feira, 20, foi dedicada à discussão entre os grupos, com cerca de 30 participantes cada um. No período da tarde, cada grupo apresentou o resultado dos debates e foi elaborado documento com as propostas que Roraima apresentará em Brasília.

A presidente do Ceas-RR, Norbelha Picanço, explicou que esses eixos são definidos pelo Conselho Nacional para que todo o País discuta os mesmos pontos, tantos nas conferências municipais como nas estaduais. “Dessa forma, os municípios apresentaram suas necessidades, que foram debatidas e unificadas em um documento estadual, que contempla de forma conjunta todo o Estado. O resultado do evento foi positivo, tanto pela grande participação como o resultado das discussões”.

A secretária-adjunta da Setrabes, Edilania Mangueira, enfatizou que a Conferência atendeu de forma positiva às expectativas. “A participação dos municípios é o mais importante, pois é o que movimenta a Conferência, e tivemos um público muito bom. Agora levaremos essas propostas para viabilizar recursos federais para garantir a continuidade e aprimoramento do Suas [Sistema Único de Assistência Social]”, enfatizou.

A assistente social do município de Caroebe, Alessandra Bezerra de Sousa, aproveitou a oportunidade tanto para discussão da realidade de cada município como o compartilhamento de experiências.

“Hoje a nossa necessidade em Caroebe são de projetos que envolvam os jovens e idosos. Por isso, eventos como esse são importantes também para que possamos trocar experiências e, às vezes, trazer para nossa realidade a ação realizada por um município vizinho”, finalizou.

Simone Cesário