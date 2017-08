Assembleia vai sediar audiência sobre acessibilidade e deficiência

Os membros da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso, da Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR), aprovaram na manhã desta quarta-feira, 30, em reunião no plenário Noêmia Bastos Amazonas, o requerimento do Conselho Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência para realização de uma audiência, no dia 13 de setembro, às 15h.

A audiência terá como tema ‘Todos Juntos: Educação e Saúde em Respeito pelas Deficiências’, quando serão discutidas as ações de educação e saúde, promovidas pelo Executivo, voltadas para as pessoas com deficiência. Participarão representantes de órgãos públicos, entidades e associações ligadas ao tema. “Vamos ouvir os anseios do conselho que é formado por representantes de diversos seguimentos das pessoas com deficiência, ouvir o que eles tem a nos falar e visando políticas públicas para contemplar a todos”, falou o vice presidente da Comissão, deputado Evangelista Siqueira (PT).

Integram a comissão os deputados: Valdenir Ferreira (PV), Evangelista Siqueira (PT), Naldo da Loteria (PSB), Chico Mozart (PRP) e Zé Galeto (PRP).

Yasmin Guedes