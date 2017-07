Assembleia Legislativa realiza programação no Dia de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas

A Assembleia Legislativa de Roraima, por meio da Procuradoria Especial da Mulher e o Núcleo de Promoção, Prevenção e Atendimento às Vítimas Mulheres de Tráfico de Pessoas, realizará no próximo domingo, 30, Dia Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, uma ação de sensibilização na Rodoviária Internacional de Boa Vista.

A programação, das 18h às 21h, consistirá em panfletagem, orientação, exposição de materiais lúdicos, como as Small Box (Caixas Jaulas) e as manequins vivas que simulam a violência e o tráfico humano. Haverá ainda a interação com o público por meio da rádio da rodoviária, espaço destinado a entrevistas com membros da Rede de Enfrentamento e transeuntes.

Participarão representantes da Procuradoria da Assembleia Legislativa, grupo Rede Grito pela Vida, da Diocese de Roraima, do Comitê e do Fórum Estadual de Enfrentamento ao Abuso, a Exploração Sexual e Tráfico de Crianças e Adolescentes no Estado de Roraima. “Estaremos nesse evento trabalhando com as pessoas que estarão na rodoviária, levando ações lúdicas, teatros, manequins vivos, flyers, banners, fazendo entrevistas com as pessoas”, explicou a coordenadora do Núcleo, Socorro Santos.

Na segunda-feira, dia 31, será lançado um aplicativo, em forma de quizz, direcionado a estudantes, principalmente adolescentes do Ensino Médio. “A gente convida toda a sociedade roraimense para juntos enfrentarmos a violência a qualquer tipo de abuso a crianças, mulheres e adolescentes, principalmente a esse tráfico de pessoas em nosso Estado”, falou.

Yasmin Guedes