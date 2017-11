Assembleia Legislativa promove aulão de Direito Constitucional e Administrativo

A Assembleia Legislativa de Roraima promove mais uma edição do Aulão, dessa vez sobre Direito Constitucional e Direito Administrativo. Será nesse sábado, 25, a partir das 16h, na Escola do Legislativo – Cursos Preparatórios, no bairro Silvio Botelho, zona Oeste de Boa Vista. A proposta com essa iniciativa é dar oportunidade para que alunos se preparem para concursos públicos.

Às 16h se inicia o aulão sobre Direito Constitucional, que será ministrado pelo professor Dr. Hélder Girão Barreto. Às 18h, Dr. Andreive Ribeiro irá abordar sobre Direito Administrativo.

A diretora da Escola do Legislativo, Leila Perussolo, afirma que será um momento de aproveitamento técnico nas duas disciplinas em função da experiência dos dois professionais. “São dois professores com amplo conhecimento, tanto no setor de atuação profissional, quanto acadêmico. As aulas e o material didático são gratuitos e toda comunidade pode participar”, disse.

É ainda uma oportunidade, segundo Leila, dos alunos, além de adquirirem novos conhecimentos, também revisarem os conteúdos já adquiridos. “Pode ser considerado uma ampliação de conhecimento e até aprimorar estratégias nas áreas profissionais”, reforçou a professora, ao adiantar que estão previstos 150 participantes no aulão desse sábado.

O professor de Direito Administrativo, Andreive Ribeiro, garante que será um momento importante para todos os participantes, sejam alunos ou professores. “Poder contribuir levando um pouco mais de conhecimento a esses alunos é uma satisfação. Eles estão se esforçando ao máximo para alcançar o objetivo, que é a aprovação em um concurso público e a Assembleia Legislativa de Roraima está de parabéns pela iniciativa”, ressaltou.

A Escola do Legislativo funciona na avenida Sólon Rodrigues Pessoa, 1313 – bairro Silvio Botelho, das 7h30 às 22h. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (95) 98402-3402.

Tarsira Rodrigues