Assembleia Legislativa promove 1º Aulão de Rua nesta quinta-feira

Na próxima quinta-feira, 24, das 19h às 22h, na rua Grão Mestre Ademir Viana, no bairro Senador Hélio Campos, zona oeste de Boa Vista, acontecerá o 1º Aulão de Rua promovido pela Assembleia Legislativa de Roraima, por meio da Escola do Legislativo – Cursos Preparatórios, totalmente gratuito.

O evento é dedicado aos concurseiros que almejam uma vaga no serviço público e estão em fase de preparação para os próximos concursos. Haverá aula de Direito Constitucional, com o professor Júnior Vieira; de Português para Concursos, com o professor Willer Lira; e de raciocínio lógico, com o professor convidado Abel Mangabeira, direto do Rio de Janeiro. O DJ Ricardo Freittas animará os presentes nos intervalos das aulas.

Em junho deste ano, a Assembleia Legislativa realizou no plenário Deputada Noêmia Bastos Amazonas, um aulão beneficente. A proposta foi disseminar conhecimento de uma forma diferenciada, lúdica e animada. A expectativa para quinta-feira é de um público de 500 pessoas. Haverá distribuição de material cujo conteúdo foi trabalhado pelos professores, com resolução de questões para melhor compreensão dos temas.

“Vamos apresentar o que é o Aulão de Rua. É um estímulo e a preparação para futuros concursos públicos que serão realizados em Roraima. A Assembleia Legislativo, por exemplo”, enfatizou o presidente do Poder Legislativo e autor da iniciativa, deputado Jalser Renier (SD).

Segundo a diretora da Escola do Legislativo, Leila Perussolo, a ideia é realizar aulões como esse em vários bairros da cidade e com temas diversificados. “O objetivo é potencializar o processo educacional do público interessado em processos seletivos, Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), vestibular e preparatório para concurso público”, destacou.

O professor Abel Mangabeira, do Rio de Janeiro, afirmou que está ansioso para participar do 1º Aulão. “Espero que seja um evento que atinja muitas pessoas e que seja crucial para divulgar as oportunidades que existem através de concursos públicos. Não pretendo passar comente conhecimento, mas passar que é algo possível, que existe preparação específica para isso, com profissionais especializados. E tudo isso será apresentado para a população de Boa Vista, por meio da Escola do Legislativo”.

Quanto ao conteúdo a ser apresentado, Abel Mangabeira, comentou que será de raciocínio lógico, quando falará de algumas questões que são muito recorrentes em concurso público, pois, segundo ele, muitas questões são repetitivas. “Vou apresentar tópicos que considero mais importantes, na parte de raciocínio lógico acerca de negações e equivalências”, enfatizou. O professor disse que a aula a ser apresentada em Boa Vista será extrovertida, mas muito direcionada e focada naquilo que mais cai nas provas, com macetes e dicas para situações de provas. “Tenho me atualizado sempre com questões mais recentes de concursos públicos, sobre como tem sido elaborada as diversas perguntas, e desenvolvo um trabalho de como macetear aquilo, tornando mais fácil para o candidato”, frisou.

A escolha do no bairro Senador Hélio Campos, onde se iniciará o projeto, partiu de um diagnóstico feito pela equipe da Escola do Legislativo quanto ao número de escolas na região, com dados estatísticos obtidos junto ao IBGE (Instituto Nacional de Geografia e Estatísticas) sobre a faixa etária da população para ingresso nas universidades.

Yasmin Guedes