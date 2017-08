Assembleia Legislativa lança aplicativo Cilada Quiz sobre tráfico de pessoas

A Assembleia Legislativa de Roraima, por meio do Núcleo de Prevenção e Atendimento às Vítimas de Tráfico de Pessoa, da Procuradoria Especial da Mulher, lança o aplicativo Cilada Quiz, que é gratuito e já está disponível, neste primeiro momento, para celulares com sistema Android. Para baixar a ferramenta é preciso ter internet ou dados móveis no celular, e acessar a Playstore do sistema Android.

A ferramenta é mais uma a conscientizar, de forma preventiva, a população sobre o tráfico de pessoas. O lançamento aconteceu na manhã desta segunda-feira, no plenarinho da Assembleia, com a presença do presidente da Casa, deputado Jalser Renier (SD), e representantes de instituições parceiras do Poder Legislativo nessa causa.

A coordenadora do Núcleo, Socorro Santos, comentou que o aplicativo é uma ferramenta lúdica, que traz informações educacionais com perguntas sobre o tráfico de pessoas. “A nossa ideia é proporcionar um espaço de reflexão para construção de conhecimento, por meio desse aplicativo, em especial para os nossos jovens”, disse.

O aplicativo Quiz Cilada apresenta 90 perguntas divididas em três níveis (fácil, médio e difícil) com 30 questões, cada um. Um dos desenvolvedores do jogo, o acadêmico do oitavo semestre do curso de Sistema de Informação, Pedro Lobato, explicou que o próprio jogador poderá alterar o nível que quer jogar. Além dele, Adriano Almeida, estudante do sexto semestre de Computação, e Cássio Vieira, aluno de Sistema da Informação, também são responsáveis pela construção do aplicativo. “É muito fácil baixar o aplicativo. As pessoas podem baixar no play store e pesquisar Cilada Quiz”, disse Pedro. “Foi um grande desafio. Estamos felizes e agradecemos a Assembleia Legislativa por confiar no nosso potencial. Colocamos em prática o que estamos estudando em sala de aula”, ressaltou.

O presidente da Assembleia Legislativa, Jalser Renier (SD), informou que o aplicativo é muito importante, principalmente para os jovens. “Os adultos também devem baixar o Cilada Quiz e jogar e repassar a informação de que agora temos uma ferramenta de conscientização sobre o tráfico de pessoas. Temos que fazer um trabalho com responsabilidade, levando conhecimento sobre esse crime, para dentro das escolas do Estado”, comentou.

Jalser Renier agradeceu o trabalho e a parceria de instituições como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público Federal, Rede Um Grito Pela Vida, Movimento Bandeirante e Comitê Estadual de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual e Tráfico de Crianças e Adolescentes, que participaram do lançamento do aplicativo Cilada Quiz.

