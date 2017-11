Assembleia Legislativa inaugura Núcleo em Rorainópolis

O município de Rorainópolis ganha um Núcleo da Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR). O prédio, inaugurado nesta sexta-feira, 17, está ofertando cerca de 2 mil vagas para serviços e atividades disponibilizados pelo Poder Legislativo, por meio dos programas Chame (Centro Humanitário de Apoio a Mulher), Procon Assembleia, Escola do Legislativo e Abrindo Caminhos.

O prédio possui 11 ambientes, entre hall, cozinha, banheiros e salas de professores, administrativo, Chame, Procon Assembleia, e para aulas de balé, jiu-jitsu, coral, música (violão e flauta), e para os cursos de inglês, espanhol e informática. Os treinos de futebol, futsal e handebol acontecerão em espaços apropriados à essas modalidades esportivas. Podem se inscrever para as atividades crianças e adolescentes de 5 a 17 anos.

O presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, deputado Jalser Renier disse que neste primeiro momento existem mais de duas mil inscrições disponíveis para os pais interessados em colocar os filhos para participar das atividades. “Rorainópolis precisava muito da implantação desse Núcleo. Aqui estamos valorizando crianças e adolescentes com essas atividades, além de gerarmos emprego e renda para famílias que terão um trabalho dentro do Núcleo”, comentou.

Jalser Renier afirmou que, com a inauguração do Núcleo, se abrem novos caminhos para a juventude de Rorainópolis. “Com essas atividades, nós da Assembleia e a Prefeitura de Rorainópolis, queremos que as pessoas tenham consciência de que com a Educação é possível conseguir realizar objetivos, seja na vida pessoal como na profissional. Estamos fazendo isso porque acreditamos em um futuro digno para a população de Roraima”, ressaltou.

Para o prefeito Leandro Pereira esta sexta-feira, 17, é um dia importante por duas ocasiões: aniversário de 22 anos de Rorainópolis e inauguração do Núcleo da Assembleia. “Esta atual gestão da Assembleia, comandada pelo presidente Jalser, tem um novo olhar, um olhar social, e a chegada dessa unidade estamos dando oportunidade para que nossos jovens evoluam com conhecimento, com disciplina e possam sonhar com um futuro promissor”, ressaltou.

Leandro Pereira reconhece que o Núcleo da Assembleia será um divisor de águas no município, pois as crianças e adolescentes irão ocupar o tempo ocioso com alguma atividade. “Inclusive, temos jovens que estão concluindo o ensino médio e precisam de uma oportunidade para entrar numa faculdade e passar em um concurso publico. Agora irão se preparar por meio dos cursos preparatórios que a Escola do Legislativo está ofertando. Os pais desses alunos que participarão dessa iniciativa ficarão felizes e os alunos ainda mais porque podem ter a certeza de uma melhor qualidade de vida”, finalizou o prefeito.

O evento de inauguração contou com a presença do presidente do Poder Legislativo, Jalser Renier (SD), senador Romero Jucá (PMDB), deputados estaduais, prefeito de Rorainópolis, Leandro Pereira, e vereadores do município, além de moradores locais.

Inscrições

Antes mesmo de a inauguração iniciar, a servidora pública Gleiciane Monte Pereira fazia a inscrição dos dois filhos: Vitor, 10, e Hevelen, 11, que não estiveram presentes ao evento porque estavam em aula. “Eu soube da inauguração do Núcleo pelo carro de som que passou na rua em que moro. “Não podia perder essa chance, até porque meus filhos pediram muito para que eu fizesse a inscrição deles. O Vitor quer fazer jiu-jitsu e a Hevelen quer participar das aulas de balé e de informática. Estou feliz por conseguir as vagas e agradeço a Assembleia por trazer esse Núcleo para Rorainópolis, pois acredito que fará a diferença para muitas famílias que precisavam dessas atividades para os filhos”, disse.

As inscrições iniciaram ontem, dia 17, e seguem até todas as atividades estiverem com as turmas lotadas.

Edilson Rodrigues