Assembleia Legislativa é ponto de inscrição para cursos da Escola do Legislativo

Os interessados em realizar inscrição em um dos cursos ofertados pela Escola do Legislativo – Cursos Preparatórios, localizada no bairro Silvio Botelho, zona Oeste da cidade, podem se dirigir à sede da Assembleia Legislativa de Roraima, nesta sexta-feira, 11, no período da manhã.

As vagas são para os cursos de Informática, Inglês, Espanhol e pré-Enem [Exame Nacional do Ensino Médio] e as aulas terão início no dia 15 de agosto. A partir da próxima segunda-feira, 14, no prédio localizado na rua Solon Rodrigues Pessoa, a inscrição será para quem deseja compor as turmas de preparatório para concurso público e pré-vestibular.

Para confirmar inscrição é preciso ter idade acima dos 16 anos e apresentar documento com foto. Todos os cursos são gratuitos. Nesta quinta-feira (10), o servidor do Poder Legislativo, Adjalmo Gonçalves, aproveitou para confirmar presença no curso de Informática e o filho, de 18 anos, para se preparar para o Enem. “Nesse momento de crise, é uma oportunidade ter direito a um cursinho gratuito, tanto para o Enem quanto para o pré-vestibular e concurso. É uma excelente iniciativa da Assembleia Legislativa em dar essa oportunidade para os servidores da Casa e para a comunidade, com certeza”, frisou.

Cursos

Serão 12 turmas de Informática, entre básica, intermediária e avançado. Na área de Línguas Estrangeiras serão quatro turmas de Inglês e duas de Espanhol, ambos do nível básico. As aulas acontecerão duas vezes por semana e com duas horas de duração cada. Para o preparatório do Enem/Vestibular, as aulas serão todos os dias, das 8h às 12h e das 18h às 22h.

Yasmin Guedes