Assembleia Legislativa e Centro Universitário Estácio da Amazônia firmam convênio

O presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, deputado Jalser Renier (SD), recebeu no início da noite desta segunda-feira, 4, o certificado de registro de convênio do Centro Universitário Estácio da Amazônia. Com o acordo, os servidores do Poder Legislativo terão um desconto de 40% no valor das mensalidades dos cursos da instituição de ensino superior, já a partir do ano que vem.

Jalser Renier recebeu o documento das mãos do consultor comercial da Estácio, Márcio Gondim. Além dos servidores, são contemplados os dependentes dos funcionários da Casa Legislativa. “Este mês de dezembro tem sido de alegria para o Poder Legislativo. Esse convênio firmado com essa instituição de ensino superior vai permitir que nossos servidores e seus dependentes estudem, se qualifiquem e se preparem para o mercado de trabalho”, comentou

Jalser Renier lembrou que os servidores tem que fazer o vestibular e passar para ser beneficiado com o desconto. “Eles podem optar por qualquer curso da Estácio. Para nós é uma alegria muito grande. E muito mais que essa felicidade é ganhar esse presente e poder dar para os servidores da Assembleia”, afirmou o presidente da Casa Legislativa.

Márcio Gondim destacou que a instituição de ensino se sente honrada pela parceria firmada com a Assembleia Legislativa. “Nós do Centro Universitário sabemos do trabalho que o presidente Jalser tem feito pela Educação do Estado, por meio do programa Abrindo Caminhos e Escola do Legislativo, e agora com uma instituição de ensino superior”, ressaltou, completado que o percentual de 40% é para todos os cursos, sejam de graduação ou pós-graduação. “Esse convênio é válido para qualquer unidade da Estácio no Brasil”, afirmou.

Edilson Rodrigues