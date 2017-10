Assembleia Legislativa de Roraima adere a campanha ‘Doe Lenços’

A Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR), por meio da Procuradoria Especial da Mulher, está recebendo doações de lenços para pessoas com câncer. A iniciativa faz parte da campanha ‘Doe Lenços’, promovida pela Unale (União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais). A iniciativa conta com a parceria dos Poderes Legislativos de todos estados brasileiros. As doações podem ser feitas no período de 16 a 27 de outubro.

A campanha é em alusão ao Outubro Rosa, mês dedicado a intensificar as ações voltadas para o combate ao câncer. A procuradora Especial da Mulher, deputada Lenir Rodrigues, (PPS), disse que as doações serão entregues, no final deste mês, para a Liga Roraimense de Combate ao Câncer, instituição que realiza um trabalho junto às vítimas da doença.

“Quem distribui lenços aqui no Estado é a Liga Roraimense de Combate ao Câncer, então tudo que recolhermos vai ser entregue para essa entidade que já faz todo esse trabalho, não somente no Outubro Rosa, mas durante o ano inteiro, que tem uma ligação com essas pessoas. Vamos doar para quem já faz a campanha, pois há anos a Liga realiza esse trabalho”, reforçou Lenir.

Os lenços podem ser doados por qualquer pessoa que tenha interesse em ser útil nesta ação. “Todos os servidores da Assembleia estão convidados a doar, assim como os deputados e as deputadas, e a população em geral. Existem muitas pessoas que estão fazendo o tratamento, mas não têm condições de comprar vários tipos de lenços. É bom que nós, que não temos a doença, porque a qualquer momento podemos estar, sim, possamos também usar o lenço durante este mês, porque é uma forma de mostrarmos que o lenço é bonito, e também melhorar a autoestima da pessoa”, sugeriu a parlamentar.

A Procuradoria disponibiliza três diferentes pontos de coleta do lenço: no Chame (Centro Humanitário de Apoio à Mulher), localizado na rua Coronel Pinto, esquina com a avenida Ville Roy, nº 524, Centro; no Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que fica na avenida Capitão Júlio Bezerra, nº 193, próximo ao Hospital Coronel Mota, e no Cerimonial da Assembleia Legislativa, na praça do Centro Cívico.

Câncer

O câncer é uma doença que a cada ano acomete mais pessoas, sendo o câncer de mama, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA), responsável por 51% do volume total dos tipos de câncer. Estima-se que neste biênio 2016/2017, o registro de 596 mil novos casos no Brasil, sendo a segunda causa de morte por doenças, seguida apenas das doenças relacionadas ao aparelho circulatório.

Outubro Rosa

Essa é uma campanha que tem como finalidade despertar a população, por meio da informação, a reconhecer os sintomas e buscar a ajuda precoce. Dessa forma, acredita-se que o diagnóstico no início da doença reduzirá as mortes provocadas pelo câncer. A campanha, representada por um laço cor de rosa, começou na década 90 nos Estados Unidos da América (UEA).

