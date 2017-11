Assembleia Legislativa aprova PEC que dar garantias aos servidores da CERR

A Assembleia Legislativa de Roraima aprovou nesta terça-feira, 31, o substitutivo a PEC (Proposta de Emenda a Constituição) número 011/2016, que trata sobre a situação dos servidores efetivos e dos celetistas da CERR (Companhia Energética de Roraima) que, em janeiro deste ano, perdeu a concessão para fornecimento de energia elétrica para o interior do Estado. De autoria do deputado Soldado Sampaio (PCdoB), a matéria foi aprovada com emendas e teve 18 votos favoráveis. Agora segue para votação em segundo turno.

Segundo Sampaio, com a aprovação da PEC fica garantido para 180 servidores estáveis o reenquadramento dos mesmos em um quadro em extinção no Executivo Estadual e aos celetistas, que são 200 funcionários, o pagamento das indenizações por tempo de serviço dedicado a CERR. “Temos servidores que são oriundos de concurso público e esses estão sendo absorvidos pela administração direta e indireta, sendo uma garantia para que sigam sua carreira”, afirmou.

O parlamentar afirmou ainda que, quanto a situação dos servidores celetistas, aqueles que trabalharam em regime de CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), a PEC também prioriza que qualquer recurso que venha a entrar na CERR seja designado primeiramente para o pagamento das dividas trabalhistas desses funcionários. “Estão sendo mandados embora e a CERR não está dando prioridade no pagamento dessas indenizações. Recursos do Governo Federal que vão chegar nos cofres públicos da companhia, que sejam utilizados para pagar esse pessoal”, comentou Sampaio.

O parlamentar disse que, entre as cinco emendas incluídas ao substitutivo da PEC, uma de autoria dos deputados Coronel Chagas (PRTB) e de Mecias de Jesus (PRB), anistia as dívidas dos municípios com a CERR. “Vamos torcer para que seja aprovada em segundo turno”, comentou Sampaio, ressaltando ainda que a Proposta de Emenda a Constituição também autoriza o Governo a criar uma agência reguladora. “Todos os estados têm uma agência que fiscaliza as empresas públicas e privadas que fornecem energia à sociedade, e essa agência pode desenvolver projetos no Estado de energia alternativa como eólica e solar”, frisou.

O presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, deputado Jalser Renier (SD) disse que os servidores da CERR podem ficar tranquilos que terão seus direitos garantidos. “Trabalhamos em cima dessa PEC para que ninguém, efetivos e celetistas, seja prejudicado”, finalizou.

Edilson Rodrigues