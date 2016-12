Assembleia Legislativa anuncia votação do PCCR de servidores até o final deste ano

O tão sonhado PCCR (Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações) dos servidores efetivos da Assembleia Legislativa de Roraima, deve se tornar realidade ainda este mês. O anúncio foi feito pelos deputados Jalser Renier (SD), Coronel Chagas (PRTB) e Marcelo Cabral (PMDB), durante reunião com os servidores efetivos, ocorrida nesta segunda-feira, 26, no Plenário Valério Magalhães.

A notícia foi recebida com entusiasmo pelos 78 profissionais efetivos da Casa. O PCCR traz avanços para a categoria e valoriza o quadro funcional do Legislativo. De acordo com a proposta do Plano de Cargos Carreiras e Remunerações, há casos de reajuste de 100%. Para a secretária executiva Kelly Printes, o Plano é o sonho de todos os concursados. “O PCCR é uma luta de qualquer categoria, temos servidores bem antigos que nunca foram regidos por um plano. Desde 1996, esses profissionais vêm lutando pela conquista e a nossa Mesa Diretora teve esse entendimento e está disposta a aprovar o primeiro PCCR em 25 anos da Assembleia Legislativa de Roraima. Estamos felizes”, afirmou.

A proposta começou a ser elaborada em setembro a pedido do deputado Jalser Renier, presidente da Casa. Para ele, o PCCR faz justiça aos servidores, que há mais de 20 anos lutavam pela medida. “Nós temos a oportunidade de fazer essa correção e o mérito é de todos os deputados estaduais que nos deram condições para que nessa gestão da Mesa Diretora pudéssemos chegar a essa conquista”, disse Jalser, destacando que mesmo com os problemas que a Casa Legislativa passou este ano, conseguiu dar esse presente para os servidores.

Em 2016, muitas medidas que beneficiam os servidores efetivos foram adotadas: como pagamento de todas as progressões, o reajuste do auxílio-alimentação, além da manutenção do auxílio-saúde, pago a todos os servidores que comprovem gastos com plano de saúde e auxílio-transporte para aqueles com vencimentos de até R$ 3 mil reais.

“Isso faz parte da gestão da Mesa Diretora que busca valorizar o servidor público, para que eles tenham seus direitos reconhecidos. O Plenário deverá deliberar, para atender as necessidades dos servidores para que eles trabalhem ainda mais satisfeitos”, comentou o deputado Coronel Chagas, vice-presidente da Casa.

O deputado Marcelo Cabral afirma que se sente feliz em fazer parte da conquista. “É um momento histórico. Estamos deixando registrado na história da Assembleia o nosso compromisso e respeito com todos os funcionários”.

Gabriela Vital