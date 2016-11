Assembleia Legislativa adere à campanha 16 dias de ativismo

A Procuradoria Especial da Mulher, órgão da Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR), em alusão a campanha mundial “16 dias de ativismo e enfrentamento a violência doméstica”, iniciou a adesão ao movimento com a realização do I Simpósio de Articulação da Rede de Proteção à Mulher em Situação de Violência.

O evento iniciou às 8h com o credenciamento e seguiu até o meio-dia. A procuradora especial da Mulher, deputada Lenir Rodrigues (PPS), iniciou os trabalhos com a apresentação de alguns parceiros da Rede de Enfrentamento. Participaram, além dos colaboradores do Centro Humanitário de Apoio à Mulher (Chame), representantes da Universidade Federal de Roraima (UFRR), Instituto Federal de Roraima (IFRR), das secretarias municipal de Gestão Social (Semges) e de Educação (SMEC), além da Secretaria Estadual de Segurança Pública (SESP).

Na entrada do plenarinho, local onde acontece o simpósio, estão sendo distribuídos laços de fita na cor laranja. “A Organização das Nações Unidas, a ONU, estabeleceu que no dia 25 usaremos o laranja para lembrar do combate a violência familiar”, frisou Lenir. As atividades, segundo a procuradora da mulher, se estenderão até o dia 10 de dezembro – Dia Internacional dos Direitos Humanos, com palestras em escolas, panfletagens e no encerramento, a Federação de Bandeirantes do Brasil fará um encontro com jovens para falar sobre violência doméstica.

“Serão 16 dias de atividades para que nós possamos mostrar pra sociedade a preocupação com a mulher, contra a violência e o machismo”, frisou a parlamentar. Segundo ela, agentes da Rede de Enfrentamento foram convidados para discutir e colaborar com ações sobre o assunto.

A programação, no período da manhã, consistiu em palestras sobre “Atendimento Humanizado”, com a assistente social do Chame, Lielma Almeida Tavares. Em seguida, a psicóloga do Centro, Elizabeth Brito, explanou a “conceituação de Rede e apresentação das instituições” para os participantes.

Depois foi a vez da advogada do Chame, Sara Patrícia Farias, explicar sobre o objetivo da campanha, o papel da Rede de Atendimento e de Enfrentamento, como elas são formadas e o significado dela na articulação de combate a violência. Por fim, foi a vez de uma roda e conversa mediada pelas servidoras do Chame, Fabiana Baraúna, advogada, e Adriana dos Prazeres, psicólogas.

Tarde

A programação iniciou às 14h com relatos de famílias. A palestra “Desafios do Atendimento à Mulher em Situação de Violência Doméstica” com a participação da delegada especializada da Mulher, Elivânia Roberta Aguiar, e da juíza de direito da Vara de Violência Doméstica do Estado, Drª Maria Aparecida Cury. Haverá ainda um debate com a promotora de justiça Lucimara Campaner e com a defensora da Vara de violência doméstica, Jeane Xaud.

Há 25 anos, um grupo composto por 23 mulheres de vários países lançou a Campanha dos 16 dias de ativismo e enfrentamento contra a mulher, como forma de incentivar a discussão sobre a violência e abuso contra as mulheres. O encontro recebeu a nomenclatura do I Encontro Feminista da América Latina e Caribe.

Yasmin Guedes