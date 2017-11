Assembleia fará homenagem a Polícia Militar de Roraima nesta quinta-feira

A Assembleia Legislativa de Roraima, em homenagem aos 42 anos de instituição da Polícia Militar no Estado, realizará uma sessão solene com a entrega da Comenda Orgulho de Roraima a vários representantes da corporação, que irão receber a comenda orgulho de Roraima. Será nesta quinta-feira (30), a partir das 9h, no plenário Noêmia Bastos Amazonas.

A mais alta comenda do Poder Legislativo será entregue por iniciativa do deputado Soldado Sampaio (PCdoB), que apresentou requerimento que foi aprovado pelos parlamentares. Ao todo, mais de 120 pessoas receberão a comenda Orgulho de Roraima (Resolução Legislativa nº 004/2004), honraria concedida a pessoas que, de alguma maneira, contribuíram para a história do Estado através do trabalho ou ação desenvolvida.

Para o parlamentar, essa sessão solene é uma forma encontrada pelo Poder Legislativo de homenagear as mais de quatro décadas de atuação da Polícia Militar no Estado. “Na verdade, é a continuidade das festas em comemoração aos 42 anos da Polícia Militar de Roraima aos policias que compõem ou compuseram a instituição”, complementou Soldado Sampaio.

A Comenda Orgulho de Roraima será entregue ainda a policiais da reserva, praças da PM, comandantes e subcomandantes, ex-comandantes e ex-subcomandantes, oficiais, do Policiamento do Interior, do Batalhão de Choque, a Coordenação do Proerd (Programa de Erradicação e Resistência às Drogas e a Violência) e secretários de Estado.

O requerimento prevê ainda a participação de outras instituições militares como a Base Aérea de Boa Vista, Polícia Federal, Rodoviária Federal, associações como dos Policiais e Bombeiros Militares de Roraima, bem como da Associação dos Policiais do Extinto Território Federal de Roraima. “Será um grande reconhecimento por parte do Poder Legislativo a essa briosa corporação que tanto atende e honra essa corporação. Será dia de festa em homenagem a Polícia Militar do Estado de Roraima”, disse o deputado.

Yasmin Guedes