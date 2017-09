Assembleia está com inscrições abertas para novos cursos na Escola do Legislativo

A Escola do Legislativo está com as inscrições abertas para mais três cursos de capacitação presencial destinados aos servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima (ALE/RR). Caso as vagas disponíveis não sejam preenchidas pelos funcionários, serão automaticamente remanejadas para a comunidade. São 80 vagas, distribuídas nos de ‘Taquigrafia’, ‘Técnicas de Atendimento ao Público’ e ‘Cerimonial, protocolo e organização de eventos na administração pública’. Nos três últimos meses foram ofertados oito cursos e capacitados 268 pessoas. A meta até o final do ano é capacitar 800 servidores.

Esses cursos fazem parte do Programa de Capacitação instituído na atual gestão da Assembleia. “O deputado Jalser Renier instituiu esse programa, que é uma ação institucional, para beneficiar os servidores no sentido de potencializar a formação e a atividade profissional, para que a gente possa atender com mais presteza e celeridade os diferentes órgãos internos e externos do Poder Legislativo”, disse a diretora da Escola do Legislativo, Leila Perussolo.

Todos os cursos estão com as inscrições abertas, sendo que o de Taquigrafia, com carga horária de 20h e 15 vagas ofertadas, encerrará na próxima segunda-feira, 18, uma vez que as aulas serão ministradas no período de 19 a 26 de setembro, no horário das 14h às 17h30, na sala 5 da Galeria Saraiva, localizada na rua Presidente Costa e Silva, 1205, bairro São Francisco.

As inscrições para os cursos de Técnicas de Atendimento ao Público, com carga horária de 20h, e o de Cerimonial, protocolo e organização de eventos na administração pública, com 40h, encerrarão no dia 25. Ambos oferecem 50 e 30 vagas, respectivamente.

As aulas de Técnicas de Atendimento ao Público serão ministradas na sala 5 da Galeria Saraiva, no período de 27 de setembro a 03 de outubro, no horário das 14h às 18. O de Cerimonial será na Escola do Legislativo, no período de 02 a 18 de outubro, no horário das 14h às 18h30.

Leila ressaltou a importância da participação do servidor nesses cursos e da necessidade de que cada um entenda o papel que desempenha como colaborador da instituição, para bem servir a população. “Uma questão fundamental é o servidor compreender a responsabilidade que tem com o próprio desenvolvimento profissional e com a oportunidade que esse programa está lhe ofertando. O servidor que hoje pensa na sua formação, no empreendedorismo profissional, vai estar constantemente participando de processos de capacitação, pois na dinâmica da sociedade, o conhecimento e as exigências profissionais são rápidas, e nas mais diferentes áreas”, ressaltou.

A diretora reforçou ainda sobre o objetivo central deste programa. “Enquanto Casa Legislativa, temos um foco que é atender a comunidade com presteza, celeridade, com muita responsabilidade. Por isso, estamos oportunizando aos nossos servidores esses cursos, para que possam se inserir nesse processo de capacitação que vai ajudar a mudar o perfil e a melhorar o nosso trabalho”, complementou, ao salientar que os chefes imediatos estão empenhados em liberar o servidor, em alguns casos, no horário de trabalho.

Inscrições

Os servidores interessados devem preencher a ficha de inscrição junto ao chefe imediato, o qual encaminhará para a Escola do Legislativo e, posteriormente, informará sobre o deferimento da inscrição.

A Escola do Legislativo fica localizada na rua Professor Agnelo Bitencourt, 213, Centro, e funciona das 7h30 às 17h.

Marilena Freitas