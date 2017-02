Assembleia disponibiliza cursos avançados de inglês e espanhol

Os alunos participantes da primeira fase dos cursos de inglês e espanhol, ofertados pela Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR), voltarão a ocupar as cadeiras do auditório da Escolegis (Escola do Legislativo) para mais uma etapa das aulas, que se iniciarão dia 14 deste mês.

E quem já garantiu presença é a servidora efetiva da Assembleia, Fabiane Ferreira. Ela assistiu às aulas da primeira etapa dos dois cursos em 2016. Voltado a servidores e comunidade em geral, a funcionária aproveitou a oportunidade concedida pelo local de trabalho para aprender outros idiomas. “Achei ótimo porque, primeiro, é gratuito”, ressaltou.

A metodologia aplicada pelos professores chamou a atenção de Fabiane, pois a maneira utilizada foi importante no desenvolvimento dela e dos colegas em geral. Para os próximos dias, a expectativa cresceu. “Porque no inglês entraremos para a fase de conversação, algo mais avançado, e no espanhol será uma continuidade de algo que continuarei aprendendo e praticando”, completou.

Não haverá abertura de matrículas para novos estudantes. Os participantes dos cursos básicos, ocorridos no ano passado, serão convidados para integrarem as próximas turmas.

As aulas de inglês terão um formato diferenciado. A conversação será por meio de peças teatrais, arte escolhida pelo professor da Escolegis, Guilherme da Mata, como método eficaz de simulação da rotina e interação social. “Às vezes são ações simples e muitos alunos sentem vergonha e, justamente, queremos unir esse grupo para que fique a vontade. (…) tentaremos, ao máximo, simular ações da vida real”, explicou.

No dia 15, será a vez do curso de espanhol iniciar com a turma intermediária. A professora de espanhol, Aimara Allen, revelou que após a iniciação no curso básico, alguns alunos conseguiram se comunicar, por exemplo, com clientes estrangeiros. “A experiência foi ótima, foram três turmas de jovens querendo estudar, aprender e a se comunicar”, contou.

A ideia é aprofundar os conhecimentos com o uso da gramática, de obras representativas da literatura, da gastronomia, das artes plásticas de todos os países que falam a língua hispânica, além do uso de outras ferramentas como a música. Aimara destacou que o posicionamento geográfico de Roraima auxilia o desenvolvimento da língua hispânica. “A cada mês a tendência é aumentar e aí é importante conhecer o idioma, conhecer um pouco da cultura e ter harmonia na convivência com outras pessoas de fala hispânica”, disse a professora.

As aulas acontecerão no auditório da Escolegis, localizado na rua Agnelo Bittencourt, nº 2016, no Centro. As de espanhol serão as segundas e quintas-feiras, das 14h às 16h. Para o inglês, os encontros serão as terças e quintas-feiras, das 16h às 18h.

Yasmin Guedes