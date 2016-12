Assembleia concede comendas a Getúlio Cruz, Mozarildo Cavalcante e a Thiago Maia

Mais do que homenagens, a manhã desta terça-feira, 20, também foi de emoções, durante a solenidade promovida no plenário Noêmia Bastos Amazonas da Assembleia Legislativa de Roraima (ALERR), que fez a entrega da comenda Orgulho de Roraima e da medalha Ordem do Mérito Legislativo – Grau Mérito Especial, para personalidades roraimenses que se destacaram, tornando-se símbolo de referência para a população do Estado. Os homenageados foram Dr. Getúlio Cruz, o ex-senador Mozarildo Cavalcante e o jogador de futebol Thiago Maia.

A comenda Orgulho de Roraima entregue ao Dr. Getúlio Cruz e ao Mozarildo Cavalcante é uma indicação de autoria dos deputados Jalser Renier (SD) e Coronel Chagas (PRTB). A mesma condecoração dada a Thiago Maia é de autoria dos deputados Jorge Everton (PMDB) e Coronel Chagas (PRTB). O atleta recebeu ainda a Medalha da Ordem Mérito Legislativo – Grau Mérito Especial, uma indicação do deputado Jalser Renier (SD). Mozarildo Cavalcante não pôde comparecer ao evento porque se encontra fora do Estado.

Na ocasião, Joel Alencar, pai de Thiago Maia, não conteve as lágrimas ao tentar expressar o orgulho de ver o filho tendo o trabalho reconhecido por sua atuação nas Olimpíadas 2016, ocorrida na cidade do Rio de Janeiro (RJ). “Quero agradecer a todos os deputados desta Casa que prestaram homenagem ao meu filho”, disse emocionado Alencar, abraçado pelo atleta.

O jogador de futebol, com 19 anos, se sentiu orgulhoso pelo reconhecimento que, segundo ele, “é fruto de trabalho que vem desde a infância”. “Eu sofri muito para chegar até aqui e graças a Deus deu tudo certo, sofri preconceito por ser roraimense e, como falei, (…) tenho muito orgulho de ter nascido nesse Estado”, frisou.

Maia, que atualmente joga no Santos Futebol Clube, em São Paulo, está em Roraima no período das férias, lugar onde “recarrego minhas baterias para ter um ano abençoado”. Ele agradeceu o apoio dos roraimenses, principalmente pelas redes sociais, “fico muito feliz por ter recebido essa honra e agradeço a todos, sem exceção, ao povo roraimense”.

Outro homenageado foi o empresário doutor Getúlio Cruz, proprietário do Grupo Folha de Comunicação, que dedicou a comenda à família, presente no local. Agradeceu aos deputados indicadores da comenda, assim como aos demais por terem aprovado, de forma unânime, a indicação. “Atravessamos uma profunda crise econômica social e política e essa homenagem vejo no sentido de que há um desejo de que alguma forma a gente precisa encontrar uma alegria de viver em Roraima, uma esperança de um Roraima melhor”, complementou.

Essa não é a primeira vez que Getúlio Cruz recebe uma homenagem da Assembleia Legislativa, “mas essa é a primeira vez que eu compareço para receber”, brincou e garantiu que, para cada uma delas, há um sentimento especial. “Valeu a pena fazer as coisas que a gente fez”, destacou.

O presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputado Coronel Chagas avaliou como justos os destaques às três personalidades do Estado. “Ao doutor Getúlio e Mozarildo, pela história e dedicação a política, parte empresarial. (…) ao jovem Thiago Maia que nos encheu de orgulho ao envergar, não só a camisa do Santos na série A do Campeonato Brasileiro, mas também a camisa da seleção brasileira, sendo campeão olímpico”.

Para ele os três, de alguma forma, contribuem para Roraima, seja na parte política, empresarial, na geração de opinião pública, bem como “inspira tantas outras crianças e adolescentes a seguirem o caminho do bem, do esporte”, falou.

O deputado Jorge Everton foi um dos responsáveis por indicar o nome de Thiago Maia à comenda Orgulho de Roraima, tendo como motivo a trajetória do jovem jogador de futebol. “Essa indicação se deu pela necessidade de incentivar o esporte no nosso Estado e incentivar os nossos talentosos jovens que às vezes não conseguem concretizar seus sonhos por falta de apoio institucional”, concluiu. Conforme Everton, o esporte em Roraima precisa de mais apoio governamental.

Yasmin Guedes