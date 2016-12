Assembleia aprova PCCR dos servidores da Casa

A aprovação do PCCR (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração) dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima (ALE/RR) foi marcada por muita emoção, risos e euforia dos servidores que ocupavam a galeria do Plenário Noêmia Bastos Amazonas, durante a sessão ordinária desta terça-feira, 27. A conquista beneficiará 78 servidores, após 20 anos de luta. Os servidores mais antigos da Casa, alguns prestes a se aposentar, já haviam, inclusive, perdido a esperança.

O projeto de lei do PCCR é de autoria da Mesa Diretora, mas passou a ser elaborado a partir de setembro a pedido do presidente Jalser Renier, que fez questão de frisar que essa é uma vitória dos servidores e de todos os parlamentares que se sensibilizaram e votaram pela aprovação.

“Graças a Deus consegui construir com todos os deputados estaduais, porque isso é uma vitória do Poder Legislativo. Não é uma vitória minha e da Mesa Diretora, mas de todos os deputados, da situação e da oposição, que se uniram no sentido de entender que esses servidores são valiosos, patrimônio da nossa Casa”, ressaltou Jalser Renier.

Emocionado com aprovação do plano, o presidente e outros parlamentares foram cumprimentar os servidores que estavam eufóricos na galeria. Segundo descreveu, a alegria dos servidores o fez sentir uma emoção diferente.

“Há 20 anos esperaram esse momento que chegou exatamente na nossa gestão. A partir de 2017 esses servidores entrarão o ano com dinheiro no bolso, com perspectiva, com condições de realizarem sonhos e fazerem do seu futuro uma vida melhor tanto para ele como para os seus filhos”, comentou Jalser Renier.

O presidente em exercício Gerson Chagas (PRTB) ressaltou que a aprovação do PCCR representa o reconhecimento da Casa, da Mesa Diretora e dos deputados pelo excelente trabalho que os servidores efetivos realizam. “Uma luta de mais de duas décadas para ter seu plano de cargo e carreira aprovado, e nessa legislatura se conseguiu ter um entendimento político, técnico e financeiro para isso. Então a Casa, a Mesa Diretora e os deputados estão tentando a atender a necessidade da categoria, para que eles continuem com seu trabalho, dessa vez ainda mais motivados e satisfeitos profissionalmente”, disse.

A servidora Lucineide Coutinho de Queiroz começou a trabalhar na Assembleia no dia 17 de fevereiro de 1991 e desde 1995 é concursada na Casa. Emocionada, ela não conseguiu segurar lágrimas e risos que se misturavam em meio à euforia. “Essa emoção é maravilhosa. Trabalho aqui há 20 anos esperando por isso. Hoje saiu, então é uma emoção que não consigo descrever. Um presente de Ano Novo maravilhoso”, afirmou.

Quem também estava bastante emocionada era a jornalista Márcia Seixas, que exerce, atualmente, suas funções no cerimonial da Casa. “Não dá para descrever essa emoção. Foram 20 anos a gente ouvindo coisas que não queria ouvir e justificativas que não cabiam. E, de repente, a gente recebe esse apoio. Eu achava que iria me aposentar sem ver essa vitória. É um alívio grande porque o servidor da Assembleia é um servidor estadual como todos os outros. A gente sempre viu a Casa apoiando todos os servidores e a gente não tinha vez e não tinha voz, mas graças ao Jalser e a toda Mesa Diretora que reconheceram nosso valor”, disse.

Com a voz embargada, o servidor Taylor Nunes classificou a vitória como um resgate. “É um resgate da dignidade de muitas pessoas. Não é tudo que a gente merecia, mas é substancial. Vinte anos depois, alguém se lembrou da gente. Jalser teve a inteligência de resgatar a nossa dignidade. Ele percebeu isso”, frisou.

Uma das jovens concursadas da Assembleia, Miceia Ferreira de Oliveira, esperou dois anos e meio para ter essa conquista. Ela, que é concursada no cargo de copeira, sabe bem o que representa essa aprovação. “Agradeço a todos os deputados que fizeram isso pela gente, porque sem eles a gente não conseguiria. Estamos aqui vestindo a camisa da Assembleia porque essa é a nossa segunda casa, e nesse momento não tenho palavras para descrever o que estou sentindo”, afirmou, chorando.

Quando a possibilidade de aprovação do PCCR era apenas rumores, Miceia já havia calculado quanto isso mudaria na vida dela, tanto no impacto financeiro quanto social. “O cargo de copeira é o que menos ganha. Essa aprovação vai representar mais de 100% no meu salário que hoje é de R$ 900,00, e será um pouco mais de R$ 2 mil”, disse.

Cheia de planos, Miceia já sabe o que vai fazer com essa diferença salarial. “Finalmente vou poder comprar minha casa. Depois vou falar com o autor do projeto para agradecer pessoalmente. O Jalser, praticamente, vestiu nossa camisa, pediu apoio dos outros deputados, e todos eles se sensibilizaram. Não tenho palavras para descrever o que ele fez pela gente. Serei eternamente agradecida a ele”, disse.

O projeto de lei que trata do PCCR (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração) será encaminhado para sanção pelo Poder Executivo.

Marilena Freitas