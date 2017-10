Assembleia ao Seu Alcance vai homenagear personalidades de Caracaraí

A sessão ordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima nesta quinta-feira, 19, será no município de Caracaraí, a 139,9 km de Boa Vista. Na ocasião, serão homenageadas mais de 100 pessoas com a Comenda Orgulho de Roraima. São personalidades de referência na região que contribuíram e fizeram a história do município.

O superintendente Legislativo, Júnior Vieira, explicou que essa sessão faz parte do programa Assembleia ao Seu Alcance, idealizado pelo presidente da Casa, deputado Jalser Renier (SD). “Será uma sessão ordinária normal, realizada fora do recinto da Assembleia Legislativa, conforme requerimento subscrito por um terço dos deputados, aprovado de forma simbólica no plenário, autorizando o funcionamento em Caracaraí”, explicou.

No local será montado um plenário com capacidade para 200 pessoas e a finalidade desse projeto é levar o Poder Legislativo até a população. “O intuito do Assembleia ao Seu Alcance nada mais é que ouvir a comunidade, a população, saber as demandas para que o Poder Legislativo esteja mais próximo da comunidade. É um projeto extremamente inovador”, reforçou.

Na lista para serem homenageadas com a Comenda Orgulho de Roraima, conforme determinado no Decreto Legislativo, estão pessoas ilustres da região como pescadores, policiais militares, comerciantes, enfermeiros, professores, entre ouros, cujas personalidades tiveram papel relevante na formação de Caracaraí.

Marilena Freitas