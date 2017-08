‘Assembleia ao seu alcance’ acontecerá no dia 31, no município de Rorainópolis

Os moradores de Rorainópolis, município localizado a 263 quilômetros de Boa Vista, terão um dia de ações voltadas à educação e cidadania, com a realização da primeira edição do programa “Assembleia ao seu alcance”, desenvolvido pela Assembleia Legislativa de Roraima. O evento acontecerá dia 31 de agosto, das 8h às 17h, no Campo do Grêmio daquela cidade, onde está sendo montada uma estrutura com mais de 500 metros quadrados, desde o final de semana.

O programa “Assembleia ao seu alcance” reúne outros programas promovidos pela Assembleia Legislativa de Roraima, como o Procon Assembleia, Cine ALE Cidadania, Escola do Legislativo, Abrindo Caminhos, CAM (Centro de Apoio às Câmaras) e os serviços da Procuradoria Especial da Mulher (Chame – Centro Humanitário de Apoio à Mulher e o Núcleo de Atendimento ao Tráfico de Pessoas). Com a ação em Rorainópolis, a expectativa é que a população conheça esses programas e também possa aproveitar o momento para apresentar e discutir as necessidades do município.

“O Assembleia ao seu alcance demonstra que a Assembleia Legislativa de Roraima está sempre em busca de se aproximar da população. Iremos ao encontro do cidadão onde ele estiver, na sua cidade, na sua rua. Sabemos que o cidadão, muitas vezes, não tem tempo de participar das atividades da Casa e com esse conjunto de ações a Assembleia irá se aproximar ainda mais da comunidade”, disse o presidente do Poder Legislativo, deputado Jalser Renier (SD).

O parlamentar comentou que o prefeito, Leandro Pereira (PSD), vereadores e lideranças de Rorainópolis, além da população, terão vez e voz para apresentar as dificuldades que o município passa. “Vamos fechar o orçamento voltado para questões de infraestrutura, saúde e educação, que são pontos que estão abandonados pelo Executivo. Queremos que as coisas deem certo para os municípios, pois as prefeituras estão esquecidas, precisando de ajuda”, ressaltou Jalser Renier, comentado que as vicinais precisam ser melhoradas, existem pontes que precisam ser recuperadas, e que a Assembleia precisa fazer algo por Rorainópolis e por todos os outros municípios roraimenses.

Jalser Renier disse que dentro do Assembleia ao Seu Alcance será realizada uma sessão plenária, momento este em que os 24 deputados irão escutar a população. “Essa sessão é para viabilizarmos as necessidades do município junto a Assembleia com a questão orçamentária, por meio da alocação de recursos através de emendas parlamentares, que serão vinculativas”, afirmou.

Programação

A Assembleia Legislativa de Roraima irá disponibilizar para a população, atendimentos de oftalmologia, odontologia, ginecologia, fisioterapia, nutricionista, testes rápidos, aferição de pressão arterial, e exames de glicose, hanseníase, preventivos, vacinação e emissão do cartão do SUS (Sistema Único de Saúde), em parceria com a Prefeitura daquele município. A partir das 8h, será feita a entrega das fichas para esses serviços. Na área de defesa do consumidor, o Procon Assembleia fará atendimentos à população durante o evento, orientando os moradores sobre seus direitos e também atuando para evitar possíveis abusos nas relações de consumo. Às 14h haverá sessão legislativa ordinária com entrega da comenda Orgulho de Roraima para personalidades de Rorainópolis.

