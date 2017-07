Assembleia abrirá inscrições para cursos na Escola do Legislativo do bairro Silvio Botelho

A Assembleia Legislativa de Roraima deve iniciar o segundo semestre com novidades em suas ações. Uma delas é a inauguração da Escola do Legislativo – Unidade Sílvio Botelho, que estará com inscrições abertas e gratuitas para diversos cursos, a partir do mês de agosto.

“Temos um desafio desde o início dessa legislatura que é ampliar a Escola do Legislativo tanto na Capital como nos municípios do Estado, de modo que a população entenda o significado desse projeto, que nada mais é do que dar oportunidade às pessoas de participarem de cursos de Inglês, Espanhol, Informática, Dicção e Oratória, e cursos preparatórios para o Enem [Exame Nacional do Ensino Médio], vestibulares e concursos públicos”, disse o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Jalser Renier (SD).

A Escola do Legislativo, no Sílvio Botelho, irá abrir 1.500 vagas para jovens a partir dos 16 anos. Essa unidade fica na rua Solon Rodrigues Pessoa, nº 1.313. Os telefones para contato são o 4009-4834 e 98402-3402.

Segundo a diretora da Escola do Legislativo, Leila Perussolo, em conformidade com o programa de valorização dos servidores da Assembleia, na Escola do Legislativo, localizada na rua Agnelo Bitencourt, 216 – Centro, serão ofertados, também gratuitos, cursos de formação, aperfeiçoamento e capacitação para os servidores da Assembleia Legislativa. “A finalidade é melhorar o desempenho desses servidores nas atividades laborais desenvolvidas dentro do Poder Legislativo”, disse.

Outros municípios

A Escola do Legislativo também será implantada no interior do Estado. Em Alto Alegre, por exemplo, funciona dentro do Núcleo Avançado da Assembleia Legislativa, ofertando cursos de Informática, Inglês e Espanhol. Os próximos municípios a receberem a Escola são: Bonfim, Mucajaí, Iracema, São João da Baliza e Rorainópolis. “Vamos fazer um trabalho de aproximação do Poder Legislativo com a população, mas, neste momento, desenvolver uma ação que tenha a ver com o futuro educacional da juventude roraimense. Esse é sem dúvidas um trabalho que irá potencializar o nosso jovem para o mercado de trabalho, para a autonomia, para o ingresso nas universidades, o que vai melhorar a qualidade de vida da população”, comentou Jalser Renier, enfatizando que as empresas terão mão de obra melhor qualificada.

A diretora da Escola do Legislativo, Leila Perussolo, disse que essas unidades são importantes, porque vão atender a necessidade da juventude. “Com certeza irão dar um salto qualitativo em termos educacionais, porque irão fortalecer o processo educativo ofertado pelas escolas regulares”, disse.

Edilson Rodrigues