Assembleia: abertura dos trabalhos legislativos será nesta quarta-feira

O ano legislativo 2017 tem solenidade de abertura agendada para a próxima quarta-feira, 15, com a presença de deputados, autoridades e convidados, e leitura da mensagem anual do Poder Executivo, pela governadora Suely Campos (PP). O evento será transmitido, ao vivo, pela TV Assembleia (canal 57.3).

O superintendente legislativo adjunto, João de Carvalho, informou que na leitura da mensagem governamental, “a chefe do Poder Executivo explica a atual situação que se encontra o Estado e as providências pretendidas para ao longo do ano”. Com o início das atividades, as sessões ordinárias às terças, quartas e quintas-feiras são retomadas , assim como as reuniões e ações cotidianas das 15 Comissões Permanentes.

No dia 16, quinta-feira, a partir das 9h30, haverá um culto ministrado pelo presidente da União dos Militares Cristãos Evangélicos de Roraima, evangelista Leandro Gentil de Góes, com duração de 20 minutos, aproximadamente. Em seguida, haverá a entrega da Comenda Orgulho de Roraima ao ex-senador Mozarildo Cavalcanti, indicado pelo presidente da Casa, deputado Jalser Renier (SD) e pelo 1º vice-presidente, deputado Coronel Chagas (PRTB).

Yasmin Guedes