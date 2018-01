Asfalto da rua Turin, no Centenário, é finalizado

Os moradores da rua Turin, no bairro Centenário, zona Oeste de Boa Vista, começaram 2018 com motivos para comemorar. A via, que era alvo de reclamação por conta dos buracos, foi completamente asfaltada. As máquinas terminaram os serviços nesta segunda-feira, 15. A via está entre as mais de 100 ruas e avenidas contempladas com um pacote de obras que inclui drenagem, asfaltamento, calçada, meio-fio e sarjeta. No total, 13 bairros receberão os serviços.

Para a dona Maria Francelina da Silva, de 65 anos, moradora há 17 anos da rua Turin, o novo asfalto põe fim a dois problemas que preocupavam a pensionista. “Eu estou feliz que vai acabar com a lama e com a poeira”, contou.

O aposentado João Lima, de 72 anos, que relatou ter dificuldades para sair de carro em épocas de chuva por conta das poças de lama que se formavam na frente da casa, também comemorou a pavimentação da rua. “Agora vamos ter uma qualidade de vida melhor, valorização dos imóveis. Até a saúde pública ganha, pois já diminuiu a quantidade de mosquitos aqui”, disse.

A rua Turin ainda vai receber serviços de urbanização, calçadas, meio-fio e sarjetas. Outras duas ruas do bairro Centenário também estão incluídas no pacote de obras: Bérgamo e Milão. As três ruas somam mais de dois mil metros de asfalto. “Esse pacote de obras atende trechos urbanos críticos da cidade e vão beneficiar mais de dez mil moradores, atendendo cerca de três mil residências”, disse o secretário adjunto de Obras, Antônio Carvalho.

Ao todo, serão executados 20 km de drenagem, 66 km de calçadas e 27 km de pavimentação por meio do convênio com o Ministério da Defesa/ Programa Calha Norte. Os 13 bairros atendidos são: Sílvio Botelho, Senador Hélio Campos, Laura Moreira, Nova Cidade, Bela Vista, Raiar do Sol, Profª Araceli Souto Maior, Jardim Tropical, Jóquei Clube, Jardim Olímpico, Cidade Satélite, Operário e Centenário.

Outros convênios

As máquinas também estão trabalhando em outras duas ruas do bairro Centenário. As ruas PS-04 e Ramiro Damasceno da Silva foram contempladas por meio de um convênio da Prefeitura de Boa Vista com a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). Além da drenagem, essas vias também serão asfaltadas e urbanizadas.

Gleide Rodrigues