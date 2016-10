Artistas plásticos expõem obras no Hall da Assembleia Legislativa

Florais, instrumentos musicais, abstrato, paisagens, símbolos que retratam o universo nordestino, figuras que representam as profissões e um colorido que chama a atenção até de quem está na correria do dia a dia. Esse impacto alegre trazido pelo mundo da arte foi vivenciado, nesta segunda-feira, 10, pelos servidores da Assembleia Legislativa de Roraima e por quem passou pelo hall da Casa, ao se deparar com a exposição dos artistas plásticos Gedeon Tavares e Daniela Tavares.

Apoiar e disseminar a cultura e a arte é um dos papéis da instituição. “A Assembleia Legislativa estará sempre de portas abertas para os artistas, sejam daqui ou de outros estados, exporem suas obras de arte. Por ser um local onde passam muitas pessoas, de diferentes classes sociais, é uma forma de permitir que a arte e a cultura alcance um público maior. Isso, na prática, é a democratização da arte”, disse o presidente, deputado Jalser Renier (SD).

Gedeon e Daniela são de Aparecida do Rio Negro, em Tocantins, e estão em Boa Vista desde março, com a exposição itinerante que já passou por 19 órgãos públicos da esfera estadual e federal. A mostra de óleo sobre tela segue até o dia 21 deste mês na Assembleia Legislativa e as obras de arte custam entre R$ 60,00 a R$ 390,00, podendo ser parceladas em até seis vezes no cartão de crédito. O tamanho dos quadros variam de 20×45 a 80×1,20. “Fiquei muito grato com o incentivo que o presidente da Assembleia Legislativa dá à arte, tendo aceitado a nossa exposição. Aqui em Boa Vista todos os órgãos públicos têm aberto as portas para eu e minha mulher expormos nossas obras de arte. O público sendo usado pelo público na sua plenitude. Já estivemos em lugares, em outros estados, que o gestor não permitiu a exposição. Essa atitude não faz sentido para um gestor público. Um espaço púbico deve ser utilizado da melhor forma possível”, analisou.

Gedeon Tavares tem 35 anos e percebeu o dom que tinha aos 15 anos, quando projetou em óleo sobre tela a primeira obra de arte. Atualmente ele também trabalha com o acrílico sobre tela. A mulher dele, Daniela Tavares, 32, desenvolveu os dons artísticos a partir dos 22 anos e também confecciona mandalas, com detalhes em espelho. “Gosto de pintar florais, abstrato, marina e instrumentos musicais. Já minha mulher gosta de retratar nas obras os símbolos africanos e nordestinos. Essa influência do Nordeste e suas cores em nossas vidas é porque somos netos do Nordeste. Vivemos da arte. Costumamos fazer 150 obras de arte por mês. Boa Vista é uma cidade que consome arte. Levamos hoje para a Assembleia Legislativa 38 obras e vendemos no primeiro dia mais de 15”, disse Tavares.

É possível apreciar e também adquirir as obras a partir das 7h30 e até às 18h30, de segunda a sexta-feira, até o dia 21.

Marilena Freitas