Artigo: Uma formatura especial – Emanoel dos Santos Ferreira

No último dia 19 de agosto, participei, na cidade de Resende-RJ, na Academia Militar das Agulhas Negras, como convidado, da Formatura de Espadim do cadete Felipe Jesus, evento que simboliza a estrega da réplica da Espada de Duque de Caxias, aos cadetes que estudam naquela academia para se tornar oficias do Exército Brasileiro.

Felipe Jesus Romão Barreto, é natural de Recife, nascido no dia 29 de março de 1995, filho de Ageu de Castro Barreto Neto e Angélica Oara Romão Barreto. Felipe e sua família moraram em Boa Vista no período de 2005 a 2010, período em que seu pai serviu no Comando Geral do Exército, como sargento, e sua mãe, fez legado com o salão de beleza Arte & Beleza, onde atendeu mais de 2000 mil pessoas, de acordo com estatísticas do Sebrae-RR, na época.

A formatura ocorreu pela parte da manhã, e à noite, houve o Baile, com diversas atrações. Um evento ímpar, organizadíssimo e de um galardão incontestável. Participaram da formatura diversas autoridades, entre eles: Raul Jungmann – Ministro da Defesa; General de Exército Eduardo Dias da Costa Villas Bôas – Comandante do Exército; Jair Messias Bolsonaro – Deputado Federal pelo Estado do Rio de Janeiro; General de Exército Ricardo Augusto Ferreira Costa Neve – Comandante da Academia Militar das Agulhas Negras, e outros.

Perguntado sobre o evento, o Professor disse que já participou de muitos eventos desse nível, porém, esse foi diferenciado, onde os horários foram cumpridos à risca, pessoal de apoio educadíssimos, e tudo ocorreu conforme o planejado, “um evento de alto nível”.

(*) Emanoel dos Santos Ferreira é Pedagogo – Especialista em Gestão e Organização de Escola