Artigo: Serão os deuses psicoterapeutas? – Amadeu Garrido de Paula

Como sabemos, a psicoterapia ganhou espessura ao final do século XIX e no conturbado século vinte, neste obviamente prejudicada pelas guerras, verdadeiramente drásticas, que compuseram nossa história. A medicina procurou dar estatura de ciência à literatura e à poesia que foram seus troncos elementares (Freud, Jung e escolas). Interpretar os sonhos. Estará ao alcance do que hoje, pobres mortais incompletos, somos, ou ainda é tarefa dos Deuses? Ou ficar no “laissez-faire, laissez-passer”, não de Adam Smith, mas do romântico Victor Hugo?

“O sonho está em contato com o possível, que também chamamos inverossível. O mundo noturno é um mundo. A fonte é um universo. O organismo material humano, sobre o qual pesa uma coluna atmosférica de sete léguas de altura, chega à noite, cai de fraqueza, deita e repousa, fecham-se os olhos da carne, então, naquela cabeça adormecida, menos do que se crê, abrem-se outros olhos, aparece o Desconhecido. As coisas sombrias do mundo ignorado tornam-se vizinhas do homem, ou porque haja verdadeira comunicação, ou porque as distâncias do abismo tenham crescimento visionário. Parece que as criaturas visíveis do espaço vêm contemplar-nos curiosas a respeito das criaturas da terra e uma criação fantasma sobe ou desce para nós, no meio de um crepúsculo; ante a nossa contemplação espectral, uma vida que não é a nossa agrega-se e dissolve-se, composta de nós mesmos e de um elemento estranho; e aquele que dorme, nem completo vidente, nem completo inconsciente, entrevê as animalidades estranhas, as vegetações extraordinárias, as cores lívidas, terríveis ou risonhas, as lavas, as máscaras, os rostos, as hidras, as confusões, os luares sem lua, as obscuras decomposições do prodígio, o crescer e o decrescer no meio da espessura turvada, a flutuação de formas nas trevas, todo esse mistério chamamos sonho, e que não é mais do que uma aproximação da realidade invisível. O sonho é o aquário da noite.” (“Os trabalhadores do mar”, tradução de Machado de Assis).

(*) Amadeu Garrido de Paula, é Advogado, sócio do Escritório Garrido de Paula Advogados.