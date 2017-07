Artigo: Quando só poetas energizam um País – Amadeu Roberto Garrido de Paula

Há momentos dramáticos na história de todos os povos. A saída sequer é vislumbrada. A única impressão é de desmoronamento. Contudo, o passado dos povos nos demonstra a grandeza da raça humana.

Atenas vivia um momento de queda irreversível, quando Platão se convenceu do único caminho: organizar sua Academia. Sob a mesma preocupação, embora outra compreensão filosófica, Aristóteles irmanou-se ao combate da cultura contra a desagregação social. Santo Agostinho, em a “Cidade de Deus”, convenceu-se de que somente a teologia poderia salvar seus contemporâneos.

Sir Thomas Morus escreveu a utopia; não era solução imediata, mas despertar as esperanças gerais é algo de enorme força e importância. Reconhecem-no, inclusive, os economistas. Dante Alighieri viu-se compelido a fazer queimar no inferno e conviver com bichos horríveis, por toda a eternidade, todos os corruptos de Florença e da Itália, que as infelicitavam. E assim sucessivamente.

A França viveu uma revolução trágica, e depois lançou suas âncoras renovadoras sobre o romantismo de Victor Hugo, Balzac e tantos outros conhecidos do mundo. Na América do Norte, a guerra da secessão contou com um enfermeiro que juntava as partes dos corpos mutilados e, concomitantemente, elaborava os melhores poemas da história americana.

Walt Witman e suas “Folhas de Relva”. Imergia no fundo das pessoas humanas e eternizava em seus versos todas as condutas, proativo e construtor da democracia. No Brasil, a base ideológica da libertação dos escravos foram os poetas. Todos os que escrevem, em prosa ou em verso, são poetas. E são os que atraem os homens, comuns e políticos, à consciência da sociedade justa e do Estado racional.

Vivemos num desses momentos tormentosos. Não se enxergam saídas. As reformas propostas, ora as reformas, que aí estão… Há coisas muito mais importantes. Entretanto, há um Parlamento que joga contra o povo. E tem poderes para derrotá-lo. Somente se sucedem acusações, juridicamente estruturadas ou não, e negativas, de um tom só. Nossa economia despencou, nossos políticos em nada se distinguem daqueles revelados por Dante Alighieri, nossos jovens se entristecem e se deprimem, nossos senectos tocam a vidinha até o dia que todos esperam sem saber exatamente do que se trata.

É possível salvar o Brasil. Certamente. Desde que não confiemos em demagogias tópicas de governantes, não nos dispersemos e tenhamos mais poetas. Os poetas furam as durezas das hipocrisias e resgatam as verdades, que bons políticos podem usar para o desenvolvimento de suas propostas. São os que reagem. Lançar fogo em ônibus não tem nada de poesia, só o inferno. Sob uma ditadura tanto mais detestável quanto sua ilusão imposta à esquerda mundial, assomaram figuras do porte de Boris Pasternak, Yeugeny Yevtushenko, Bella Akhmadulina e Aleksandre Solzhhenitsyn. Fiquemos por aqui, num País que incorpora a literatura, a poesia, como algo tão importante como a água que nos dá a sobrevivência.

O Brasil estará a salvo, quando nosso povo ler, escrever, imaginar a primavera e generalizar seus valores, enquanto versos de liberdade e justiça.

(*) Amadeu Roberto Garrido de Paula, é Advogado e sócio do Escritório Garrido de Paula Advogados.