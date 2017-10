Artigo: Professor por vocação – Luiz Gonzaga Bertelli

A figura do professor é emblemática na educação. Não se pode pensar em qualidade de ensino sem refletir na necessidade da valorização das carreiras pedagógicas e na melhoria dos salários e da infraestrutura, para que os docentes possam preparar aulas mais atrativas e exercer suas funções com qualidade e segurança. Mesmo com todas as dificuldades, milhares de professores enfrentam os obstáculos pela paixão de ensinar. É uma vocação que impulsiona o desejo de transmitir conhecimentos aos jovens, formando-os e preparando-os para a vida.

O CIEE, instituição com 53 anos de experiência na inclusão de jovens no mercado de trabalho, desde 1997, celebra o Dia do Professor com uma célebre homenagem a uma figura de destaque do meio social que tenha dedicado boa parte de sua vida a arte do ensino, com a outorga do Prêmio Professor Emérito – Troféu Guerreiro da Educação Ruy Mesquita. Neste ano, o agraciado é o engenheiro agrônomo Roberto Rodrigues, ex-ministro de Agricultura, Pecuária e Pesca, e uma das maiores autoridades de agronegócio e cooperativismo.

Seu amor pela arte de ensinar deu-se dois anos depois de formado, em 1967, quando começou a dar aulas voluntárias, na recém-fundada Faculdade de Agronomia da Unesp, em Jaboticabal, interior de São Paulo. Foram mais de 30 anos, passando por várias gerações de alunos que aprenderam muito com sua experiência como presidente de importantes associações nacionais e internacionais ligadas às cooperativas agrícolas e com sua atuação na secretaria de Agricultura de São Paulo, além do ministério no governo Lula.

Os conhecimentos aprofundados do Professor Emérito sempre o transformaram em um especialista acima das políticas e das ideologias. Ele é respeitado tanto na direita quanto na esquerda, e foi um dos responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento do agronegócio no país. Gosta de dizer que, apesar da crise econômica que assola o país, nenhum dos 14 milhões de desempregados vem do agronegócio.

(*) Luiz Gonzaga Bertelli é presidente Executivo do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), da Academia Paulista de História (APH) e diretor da Fiesp.