Artigo: O prêmio dos irmãos Batista – Amadeu Roberto Garrido de Paula

A locução lembra um histórico episódio de erro judicial condenatório, levado profusamente às telas do cinema nacional: “O crime dos irmãos Naves”. Sua inocêncio sobreveio a prisões, torturas, desmoralização e tudo o mais quando pessoas simplórias caem nas garras da polícia.

No caso presente, a sanção foi inversa, premial. E manifestamente ilegal. Em seu voto no STF, o Ministro Gilmar Mendes o demonstrou, mas a maioria já estava formada, e o Ministro está desgastado por diatribes que têm praticado.

No entanto, no ponto estava correto. A Lei n. 12.850/2013, que introduziu, a bem da nação, o instituto da delação premiada, em determinado momento criou um prêmio lotérico aos delatores, bondosamente mencionados de colaboradores. A “não denúncia”, é dizer, a absolvição sumária, blinda os delatores até mesmo constrangimento do processo criminal, que se inicia pelo recebimento da denúncia. Porém, proíbe-o quando se trata de delação feita por chefes de organizações criminosas.

Elaborar a lei é muito mais simples que aplicá-la. Como identificar-se o chefe de uma organização criminosa, do PCC, do Comando Vermelho? Não estariam sempre encobertos, dissimulados? Uma organização criminosa é minuciosamente estruturada por seus integrantes. Somente em casos excepcionais o “el capo” acaba sendo identificado, muito mais pela mídia do que por eles próprios, pelo povo ou pela polícia. E o direito pode fundamentar-se nas revelações midiáticas? Qualquer juiz diria que não, mas, nesta hipótese, é a única forma de aplicação da lei.

Postas tais considerações, como afirmar-se que os irmãos Batista não eram chefes da JBS, identificados até pela nomenclatura, como sói ocorrer com as empresas. Alguém tem dúvidas sobre fato tão evidente? O Presidente da República receberia alguém, solertemente, a desoras, no silêncio do Jaburu, que não fosse o chefe? E o próprio delator deixou o País para proteger-se, segundo disse, de ameaças, dirigidas, obviamente, contra o chefe…

Não sustentamos que a delação contra o Presidente da República deva ser anulada. Simplesmente, que o magno prêmio concedido pelos irmãos Batista deve ser revogado. Não podem deixar de ser processados e condenados. Outras premiações menores existem na lei para delatores nessas condições. Dir-se-ia que teriam sido iludidos pelo Estado. Maravilha.

Louve-se o Procurador-Geral, Rodrigo Janot, que já pensa nessa possibilidade. Foi fortemente criticado pelo Ministro Gilmar Mendes, mas, na prestação da justiça, nada pode ser pessoal, emocional. A iniquidade, em detrimento dos direitos do povo brasileiro, é óbvia, ao ser premiar com tamanha intensidade benemérita quem não pode deixar de prestar contas físicas à sociedade que saqueou em números impressionantes, a mais não poder.

Logo, que a PGR remonte o rio a seu curso natural, por meio da revisão do prêmio concedido aos irmãos Batista.

