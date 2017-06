Artigo: O Estatuto do Desarmamento salvou 121 mil, 135 mil ou 160 mil vidas? – Josué Berlesi

No filme Tropa de Elite 2 há determinada cena ambientada em uma sala de aula onde o docente esclarece aos estudantes o crescimento da população carcerária no Brasil. De acordo com as informações do professor a população carcerária brasileira dobra, em média, a cada oito anos ao passo que a população do país dobra, em média, a cada cinqüenta anos, assim, projetando o crescimento desses dois fatores chega-se a conclusão de que no ano 2083 toda população brasileira estará na cadeia. Por mais que, por vezes, a arte imita a vida, não é minimamente plausível supor que a totalidade da população brasileira estará no sistema prisional com base nos índices de crescimento da população e da população carcerária.

De igual modo, alguns tecnocratas da violência ousaram supor que o Estatuto do Desarmamento salvou milhares e milhares de vidas. Para tanto, uma fórmula similar a do referido filme foi utilizada. Calcularam-se os índices de crescimento dos homicídios por arma de fogo no país antes e depois da aprovação da Lei 10.826. Assim, numa projeção mágica, o Estatuto teria poupado de 121 mil a 160 mil vidas. O primeiro equívoco dessas análises começa no fato de que, alguns pesquisadores, utilizam o ano de 2003 como marco inicial para avaliar os “efeitos” do Estatuto. Vale lembrar que a referida lei foi aprovada em 22 de dezembro do mencionado ano e somente regulamentada pelo decreto 5.123 em 01 de julho de 2004, portanto, falar de efeitos do Estatuto no ano de 2003 é, no mínimo, um desconhecimento imperdoável.

O segundo e maior problema da tese das “vidas salvas pelo Estatuto” é realmente mais complexo. Os defensores apaixonados da citada legislação acreditam que a Lei 10.826 regula o comércio e circulação de todas as espécies de armas de fogo existentes no Brasil, do revolver 22 a Bazuca. No entanto, a principal função do Estatuto é regular o comércio e circulação de armas para a sociedade civil, ou seja, trata-se de uma regulação sobre o comércio de calibres permitidos. Há na lei em tela, é verdade, uma identificação das categorias funcionais que tem acesso legal aos calibres restritos assim como definem-se as penas para o porte ilegal de calibre restrito o que, inclusive, já existia antes do Estatuto e, de igual modo, permanece previsto nas propostas parlamentares que visam alterar a legislação vigente. Em todo caso, é importante notar que o comércio e circulação de determinados calibres (restritos) é regulado por legislação independente do Estatuto, ou melhor, por legislação do Exército.

Com base nessas informações é possível apresentar um questionamento pertinente: qual a relação entre um homicídio cometido com pistola calibre 9mm e o Estatuto do Desarmamento? Nenhuma. Pelo simples fato de que o comércio do referido calibre não é regulado pela lei 10.826. Desse modo, fazer projeções com base no número total de vítimas de armas de fogo sem saber a quantidade exata de vítimas de calibres restritos e permitidos é, no mínimo, um grande equívoco metodológico.

Nesse aspecto, realmente, o Brasil apresenta imensa carência de dados. Atualmente não existe no país uma quantificação de vítimas por cada calibre correspondente. Tal informação não está disponível nos dados apresentados pelas Secretarias de Segurança de cada estado. Os dados de mortes por armas de fogo no DATASUS, de igual maneira, não conseguem apresentar informação clara nesse sentido, muito embora exista uma diferenciação nos chamados CIDs que tipificam as vítimas de disparo, por exemplo: CID 10 X93 (disparo de arma de fogo de mão), X94 (disparo de espingarda, carabina, ou arma de maior calibre) e X95 (outra arma de fogo ou arma não especificada). Em todo caso, a determinação do calibre só é possível em certos casos e, obrigatoriamente, depende de uma análise dos departamentos de criminalística.

Com tamanha ausência de dados confiáveis é simplesmente impossível identificar o calibre mais utilizado em homicídios no Brasil atual. Há um postulado de fé, vigente em alguns contextos, de que o campeão nacional de homicídios é o calibre 38, contudo, não se trata de constatação empírica realizada em todos estados da federação. Qualquer análise honesta da violência homicida armada requer, necessariamente, uma quantificação das vítimas de calibres restritos e permitidos. Sem isso, afirmar que o Estatuto “salvou vidas” configura-se numa crença (no sentido religioso), ou seja, não é uma constatação baseada em uma metodologia racional.

(*) Josué Berlesi, docente UFPA.