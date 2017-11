Artigo: Mãos ao alto da nova logomarca do TSE significa chega de ladrões! – Luiz Flávio Gomes

Qual seria o significado das pessoas com mãos para o alto na nova logomarca do TSE para as eleições de 2018?

Ela tem como slogan #VEMPRAURNA. O sinal de “ticado” simboliza a confirmação do voto.

Já as pessoas de braços levantados, para nós, têm um significado muito particular: stop, chega de ladrões nas elites dirigentes do País. Chega de corruptos, tanto no mundo empresarial (no mercado) como particularmente no Congresso Nacional.

Temos que fazer uma faxina geral. Não vamos votar em corruptos em 2018. Temos que apostar em novas lideranças comprovadamente honestas e competentes.

Pelo menos os que tem mais acesso à informação, em virtude da internet e do celular, não podem deixar de cumprir seu dever ético de limpeza, de faxina, de assepsia.

Que os brasileiros que não tiveram nenhum tipo de acesso a uma escolarização mínima de qualidade sejam ainda eleitores clientelistas (dependentes), é a realidade do país, imposta pelas elites de ladrões.

O dever ético de faxina dos corruptos constitui obrigação de todos, claro. Mas o argumento de que ainda muitos votam sob cabresto, sob o mando dos coronéis, não pode ser escusa para você concretamente não cumprir sua obrigação cidadã de limpeza, de faxina. Faça sua parte.

Quem tem mais consciência, que dê sua contribuição diferenciada para a reconstrução do País, sob novas bases éticas. É preciso implodir o sistema corrupto, resgatando o Brasil das mãos dos canalhas que só pensam nos bolsos deles.

O quadro de desolação (descrença, falta de esperança) não nos isenta da responsabilidade de promover a maior renovação na política, sobretudo no que diz respeito aos parlamentos. Vamos juntos, vamos acabar com o foro privilegiado daqueles que desonram a função parlamentar. Estaremos com isso pondo fim a um mundo de privilégios, que são sempre odiosos.

(*) Luiz Flávio Gomes, jurista. Criador do movimento Quero Um Brasil Ético. Estou no F/luizflaviogomesoficial