Artigo: Honra em cheque (sic) – Amadeu Garrido de Paula

Ao promover queixa por difamação em face da examinanda ao cargo de titular da cadeira de direito penal da Faculdade de Direito da USP, nossa “célula mater”, profa. Janaína Paschoal, o responsável pela banca examinadora, Doutor Salomão Schecaira, sustenta que sua honra foi posta em “cheque”. O escopo linguístico era “xeque”, pois a primeira expressão indica um título de crédito, e a segunda um comportamento que comprime a personalidade da vítima.

Preferimos crer que tenha sido um erro de digitação, até porque o ilustre professor está representado por um dos advogados dotados de notável cultura profissional e jurídica, Dr. Alberto Zacaria Toron.

Entretanto, é inescapável à nossa sensibilidade o fato generalizado de que a língua portuguesa, em nosso País, está macerada, tal como a sociedade como um todo, em razão das desastradas políticas públicas adotadas nos últimos anos, no ponto relacionado ao processo educacional de base, tristemente ineficaz ao transmitir às novas gerações conhecimentos mínimos da língua e das matemáticas. E o desassossego que se apodera de nós, ao vermos a seguinte passagem no “Livro do Desassossego”, de Fernando Pessoa:

“Não tenho nenhum sentimento político ou social. Tenho, porém, num sentido, um alto sentimento patriótico. Minha pátria é a língua portuguesa. Nada me pesaria que invadissem ou tomassem Portugal, desde que não me incomodassem pessoalmente. Mas odeio, com ódio verdadeiro, com o único ódio que sinto, não quem escreve mal português, não quem não sabe sintaxe, não quem escreve em ortografia simplificada, mas a página mal escrita, como pessoa própria, a sintaxe errada, como gente em que se bata, a ortografia sem ípsilon, como um escarro directo que me enoja independentemente de quem o cuspisse.

Sim, porque a ortografia também é gente. A palavra é completa vista e ouvida. E a gala da transliteração greco-romana veste-ma do seu vero manto régio, pelo qual é senhora e rainha.”

(*) Amadeu Garrido de Paula é Advogado, sócio do Escritório Garrido de Paula Advogados.