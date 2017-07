Artigo: Estatuto do Desarmamento, violência armada e desinformação – Josué Berlesi

É de conhecimento comum o fato de existir no Brasil uma epidemia de mortes violentas, em especial, aquelas perpetradas com o uso de armas de fogo. Os últimos dados disponíveis apontam que no ano de 2015 foram 41.817 vítimas de disparos. Há quem defenda, porém, que houve redução nas mortes por armas de fogo após a aprovação do Estatuto do Desarmamento. Em realidade, a alegada redução é improcedente dado que não se trata da queda do número absoluto de mortes e sim de uma “redução da tendência de crescimento”, na prática, um malabarismo retórico para defender a legislação vigente.

A questão é que qualquer análise honesta da violência homicida precisa trabalhar com dados precisos, com informação clara, o que nem sempre é possível de se obter. Uma informação fundamental, evidentemente, reside no calibre utilizado em determinado crime dado que existem calibres permitidos para a sociedade civil e calibres restritos, de uso exclusivo das policias e das forças armadas. Sendo assim, qualquer projeção que considere apenas o número total de vítimas será incompleta. Neste aspecto é que reside uma das debilidades do país uma vez que as secretarias estaduais de segurança, em sua ampla maioria, não sabem informar o número de vítimas por cada calibre correspondente.

O fato é que de norte a sul do Brasil houve um avanço incontestável no uso de calibres restritos, ou seja, armamento proibido para a sociedade civil, armamento que não tem sua comercialização regulada pelo Estatuto do Desarmamento. Não é raro que vítimas de calibres restritos cheguem sem vida ao hospital, além disso, no caso de um sobrevivente de projétil de alta velocidade o custo do atendimento pode chegar até R$ 200 mil (http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/unidades-de-saude-do-rj-se-transformaram-em-hospitais-de-guerra.ghtml).

Apenas a título de exemplo vale informar que no ano de 2011 o Centro de Perícias Científicas Renato Chaves apurou que o calibre .40 (calibre restrito) era o mais presente nas cenas de homicídios na região metropolitana de Belém (http://www.diarioonline.com.br/noticia-155189-ponto-40-a-arma-mais-usada-pelos-assassinos.html). Tal informação deveria ser uma constante em todo país, porém, por uma série de motivos, que incluem até mesmo limitação orçamentária, o Brasil não conhece quais são os calibres mais utilizados em homicídios o que, seguramente, impede uma análise objetiva da violência armada em solo nacional.

Com tamanha falta de dados fica comprometida a tese de que o “Estatuto do Desarmamento salvou vidas” uma vez que as mortes provocadas por calibres restritos não possuem relação com o Estatuto, são calibres cujo comércio é vedado à sociedade civil. Há, entretanto, alguns tecnocratas que se prestam a um exercício de fé afirmando que estaríamos em cenário ainda mais alarmante sem a vigência da Lei 10.826 na sua atual redação. Trata-se, contudo, de mero exercício de futurologia o que não possui relação com um método racional de análise.

(*) Prof. Dr. Josué Berlesi, docente UFPA.