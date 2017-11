Artigo: Delações premiadas e um ponto controvertido na história – Amadeu Garrido de Paula

Em tempos bicudos de delação premiada, cactos nas brumas da incerteza, o episódio de Judas Iscariotes é pertinente.

No irrepreensível estilo literário das escrituras, “Em breve os ímpios tornar-se-ão cadáver sem honra, objeto do opróbio para sempre entre os mortos: o senhor os precipitará de cabeça para baixo, sem que digam palavra e os arrancará de seus fundamentos. Serão completamente destruídos, estarão na dor e sua memória perecerá.” (“Deceterocanônico Sabedoria 4:19).

Não pereceu a memória de Judas; ao contrário, por sua presença, até hoje, na literatura e no cinema. “A última tentação de Cristo, de Nikos Kazantzakis, filme de Martin Scorcese “Rei dos Reis”, brilhantemente interpretado por Rip Tom. Era um zelote auxiliador de Barrabás em luta armada contra os romanos. Esperavam a adesão de Jesus, destinado a implantar o Reino de Deus na Judeia. Ante o aviltamento e fraqueza do crucificado, optou por idêntico destino; a descoberta de cópia de “Teoria da Substituição” pela Nacional Geografic, no recente 2006: o único morto na árvore cruzada teria sido Judas, na interpretação islâmica do Alcorão. 26 páginas, em que se acrescenta a hierarquia entre os anjos e nova versão da teoria criacionista. E em músicas de Raul Seixas e Lady Gaga.

Borges opta pela simulação entre Jesus e o melhor de seus discípulos, para confirmar o destino férreo do velho testamento. Qual dos apóstolos concordaria em passar à história como o traidor, no mais desapegado ato pessoal das vicissitudes do cristianismo? “Serei eu porventura?”. “Tu o disseste”.

Levar-se-ia por trinta moedas de prata (o preço de um escravo), o “tesoureiro” dos apóstolos, que, “tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava”? Era o apóstolo que mais aparece nos Evangelhos, depois de Simão Pedro. O “script” vinha do Velho Testamento, 30 moedas de prata na delação do Messias (Zacarias). Por que avareza, se em seguida “precipitou-se de cabeça para baixo, arrebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram”?

Jesus, uma semana antes a percorrer com ramos toda a pequena Jerusalém, conhecido das autoridades e dos soldados, não precisava ser identificado por um beijo idílico e hipócrita. Mas esta versão encarta-se qual uma luva no imaginário da bem construída lenda bíblica.

Tinha de ser assim, e foi, para salvação da humanidade. Judas suportou a ignomínia. Como se vê, em boa parte, inutilmente. As delações entre os sicários, por benefícios pessoais, persistem (no Brasil de nossos tempos, e alhures). Sem a nobreza do mais valente e despojado dos apóstolos.

(*) Amadeu Garrido de Paula, é Advogado, sócio do Escritório Garrido de Paula Advogados.